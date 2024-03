Bezoek koning Willem-Alexander resulteert in aanpassing tenue FC Emmen

FC Emmen treedt op 12 april tegen MVV aan in een oranje shirt, zo maakt de club bekend op zijn sociale media-kanalen. De enige profclub van Drenthe speelt normaal in een rood-wit tenue, maar trekt voor één keer een oranje tricot aan, ter ere van het bezoek van koning Willem-Alexander op Koningsdag.

Het staatshoofd komt op 27 april naar Emmen om zijn verjaardag te vieren. FC Emmen speelt daar nu op in door eenmalig aan te treden in een ander shirt.

FC Emmen kleurt ???????????? voor Koningsdag ???? ?? De koning komt naar Emmen en daarom gaan wij in unieke oranje shirts spelen, die we begin april lanceren! Zeker zijn van jouw shirt? Pre-order 'm dan nu, op = op!#emmenkleurtoranje #koningsdagemmen #HIERKOMIKWEG — FC Emmen (@FC_Emmen) March 13, 2024

"Zaterdag 27 april viert de koning zijn verjaardag in Emmen. En om dat te vieren, spelen wij op vrijdag 12 april thuis tegen MVV in een uniek oranje FC Emmen-tenue!", schrijft de club op zijn website.

"Die hele wedstrijd zal in het teken staan van Koningsdag in Emmen. Tijdens de opkomst van de spelers zullen er meerdere oranje sfeeracties plaatsvinden op de tribunes, we organiseren heuse Koningsspelen op het #HIERKOMIKWEG-plein (plein bij het stadion van FC Emmen, red.) voorafgaand aan de wedstrijd en natuurlijk wordt de oranje vlag gehesen bij het stadion."

Het is nog niet bekend hoe het shirt eruit komt te zien. Supporters die het tenue willen aanschaffen, weten dus precies niet wat zij kopen. Dat gegeven deert de aanhangers van Emmen ogenschijnlijk nauwelijks, aangezien de club reeds heeft aangegeven dat het 'hard gaat met de shirts'.

Sportief gezien gaat het Emmen dit seizoen niet voor de wind. De formatie van trainer Fred Grim begon aardig aan het seizoen, maar tussen december 2023 en februari 2024 volgde een periode waarin geen enkel duel werd gewonnen.

De winloze reeks werd eind februari tegen SC Cambuur (2-0 winst) beëindigd en in de daaropvolgende wedstrijd werd wederom gewonnen (2-0 tegen koploper Willem II), maar sindsdien verloor Emmen weer tweemaal. Op de ranglijst wordt momenteel de voor een degradant teleurstellende twaalfde plek bezet.

