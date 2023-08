Beste ontgroening ooit? Speler zingt John Legend en blaast kleedkamer weg

Zondag, 6 augustus 2023 om 12:24 • Tom Rofekamp

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De spelers van Swindon Town kregen zaterdag de verrassing van hun leven. Aanwinst Udoka Godwin-Malife stal namelijk de show tijdens zijn ontgroeningsliedje. Niemand verwachtte dat de verdediger All of Me van John Legend zó goed zou vertolken. Ploeggenoot Charlie Austin besloot de beelden te delen op social media.

To the people who don’t follow me on insta this is @udooka11 giving us a sing song pic.twitter.com/Q0GKD8jNs1 — Charlie Austin (@chazaustin10) August 5, 2023

"Voor de mensen die mij niet volgen: hier is Udoka Godwin-Malife die ons een sing-song geeft", schreef de voormalig Premier League-spits bij zijn post. De vraag is nu of Legend de beelden te zien krijgt. Wie weet zit er dan een carrièreswitch in voor Godwin-Malife. Swindon speelt namelijk op het vierde niveau van Engeland.