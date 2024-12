Besiktas heeft zaterdag opnieuw niet weten te winnen in de Turkse Süper Lig. Het thuisduel met Alanyaspor eindigde door twee vroege doelpunten in 1-1. Beide ploegen klimmen daardoor wel een plekje op de ranglijst: Besiktas staat nu vijfde, Alanyaspor dertiende.

Het begin van de wedstrijd was nog veelbelovend, want binnen zeven minuten stond het al 1-1. Nuno Lima opende de score in de vijfde minuut namens de bezoekers.

Niet veel later werd het echter weer gelijk, toen Rafa Silva een te korte terugspeelbal onderschepte, doelman Ertugrul Taskiran omspeelde en raak schoot: 1-1.

Gescoord zou er niet meer worden, maar Alanyaspor kwam wel nog goed weg, toen Rafa Silva de bal tegen de arm van Florent Hadergjonaj aan schoot in diens strafschopgebied. Een penalty werd er echter niet gegeven.

Zo weet Besiktas opnieuw niet te winnen. Giovanni van Bronckhorst werd op 30 november ontslagen als trainer van de club, vanwege de teleurstellende resultaten. Sindsdien wist Besiktas te winnen van Fenerbahçe, maar werd er verloren van FK FK Bodø/Glimt en Adana Demirspor en speelde Besiktas teleurstellend gelijk tegen Hatayspor en nu dus Alanyaspor.