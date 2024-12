Besiktas is maandag in de Süper Lig met 2-1 onderuit gegaan op bezoek bij hekkensluiter Adana Demirspor, dat de eerste zege van het seizoen bijschrijft. De bezoekers, waar Giovanni van Bronckhorst onlangs werd ontslagen, kwamen een slechte start en een 2-0 achterstand halverwege niet meer te boven. Besiktas verloor afgelopen donderdag ook al, toen met 2-1 van FK Bodø/Glimt in de poulefase van de Europa League.

Adana Demirspor was de bovenliggende partij in de beginfase en brak de ban na een halfuur spelen. Een hoekschop werd verlengd door Tolga Kalender en het was Yusuf Barasi die vervolgens voor de 1-0 tekende. Tien minuten later was Barasi de aangever en Abat Aymbetov de doelpuntenmaker: 2-0. Een dramatische eerste helft derhalve voor Besiktas in The New Adana Stadium.

Besiktas kroop na rust wat meer uit zijn schulp en maakte de wedstrijd weer spannend in de 72ste minuut. Al Musrati torende boven iedereen uit en kopte onberispelijk raak: 2-1. Kort na de aansluitingstreffer was er tegenslag voor de bezoekers: Tayyip Talha Sanuc kreeg een directe rode kaart voor een harde charge. Musrati leek kort voor het einde van de reguliere speeltijd de 2-2 binnen te koppen, ware het niet dat Adana-doelman Deniz Eren Dönmezer op schitterende wijze redding bracht.

Vanwege diverse blessuregevallen voegde de arbitrage elf minuten blessuretijd toe. Het tiental van Besiktas bleef tot het bittere einde strijden, maar kon de nederlaag niet meer voorkomen. Besiktas staat op de teleurstellende zesde plaats, ver achter koploper Galatasaray en achtervolger Fenerbahçe, de voornaamste titelkandidaten in de Turkse competitie.