Besiktas boekt uiterst knappe en cruciale Europa League-zege bij debuut Solskjaer

Besiktas heeft woensdagavond een knappe zege behaald op Athletic Club. De ploeg van trainer Ole Gunner Solskjaer, die voor het eerst langs de lijn stond bij de Turkse grootmacht, zegevierde dankzij treffers van Milot Rashica (2), Rafa Silva en João Mario met liefst 4-1. Besiktas komt zodoende op negen punten terecht en lijkt volgende week tegen FC Twente aan één punt genoeg te hebben voor plaatsing voor de tussenronde. Athletic hoeft zich op plek twee allerminst zorgen te maken.

Aan de kant van Besiktas koos Solskjaer weinig verrassend voor Ciro Immobile in de spitspositie. De Italiaanse goalgetter werd in zijn rug gesteund door Ernest Muci, Rafa Silva en voormalig Vitesse-ster Rashica. Bij Athletic stond sterspeler Nico Williams, in tegenstelling tot zijn broer Iñaki, in de basis. Gorka Guruzeta was de eenzame spits bij de Basken.

Na een vermakelijke openingsfase opende Besiktas na ruim een kwartier spelen de score. Muci stoomde op richting de zestien van Athletic Club en legde af op Rafa Silva, die een schitterend en effectief hakje in huis had op Rashica. De Kosovaar schoot vervolgens fraai raak in de bovenhoek: 1-0.

De ploegen leken met een 1-0 stand de kleedkamer in te gaan, maar niets bleek minder waar. Een halve omhaal van Beñat Prados mislukte enigszins. De Spanjaard kreeg de bal niet op doel, maar bereikte wel de ongedekte Unai Gómez, die van dichtbij de verre hoek vond: 1-1.

Besiktas herstelde zich snel van die klap en creëerde via Rafa Silva en Rashica al snel enkele goede kansen. Die missers bleken allerminst fataal, want Rashica tekende na ruim een uur voor de 2-1. Een steekpass van Muci kwam terecht bij Rafa Silva, die doelman Julen Agirrezabala omspeelde. De Portugees behield het overzicht en zag Rashica afronden.

Een kwartier voor tijd gooide Rafa Silva het duel in het slot. De nummer 10 van de Zwarte Adelaars ontving een vlijmscherpe pass vanaf de rechterkant, klopte Agirrezabala en tikte van dichtbij simpel binnen: 3-1.

Na een overtreding op Semih Kiliçsoy kreeg Besiktas vlak voor tijd een strafschop mee. João Mario schoot vanaf elf meter binnen en completeerde het uiterst succesvolle debuut van Solskjaer: 4-1.