Konyaspor – Besiktas is zaterdag geëindigd in 1-0. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer stond lange tijd tegenover negen spelers, maar wist niet te winnen en verliest daardoor het zicht op de top drie in Turkije.

In de 27ste minuut kreeg Konyaspor-speler Melih Bostan rood. Arbiter Ali Sansalan gaf in eerste instantie geel voor de harde tackle van de Turkse aanvaller. Op advies van de VAR werd dit alsnog omgezet in rood. Bostan was duidelijk te laat en plantte zijn noppen in het onderbeen van Gabriel Paulista.

In de Turkse Süper Lig degraderen de onderste vier ploegen (plek zestien tot en met negentien). Konyaspor is verwikkeld in een hevige degradatiestrijd. Kayserispor, Bodrum FK en Sivasspor staan op 27 punten, terwijl Konyaspor 29 punten heeft. Adana Demirspor staat onderaan met -2 punten en op plek achttien volgt Hatayspor met zestien punten.

Besiktas staat vierde en moet als derde eindigen, wil het deelnemen in de voorronde van de Europa League. De vierde plaats geeft recht op deelname aan de Conference League. Koploper Galatasaray en nummer twee Fenerbahçe staan op eenzame hoogte en lijken niet meer bijgehaald te worden.

Op slag van rust kwam Konyaspor verrassend op voorsprong. Na een voorzet van Tunahan Tasçi werkte Ugurcan Yazgili de bal binnen. De verdediger was alert, nadat de Braziliaan Paulista onder de bal doorging.

In de 65ste minuut moest de thuisploeg met negen man verder na een tweede gele kaart voor Alassane Ndao. Ondanks de numerieke minderheid en een 1-0 voorsprong bleef de nummer veertien vechten. Besiktas wist niet te scoren tegen het negental van Konyaspor en verliet het veld met het schaamrood op de kaken.

De ploeg van Solskjaer leed deze week zijn tweede nederlaag, nadat het maandagavond verloor van Gaziantep. Volgende week zaterdag wacht een cruciaal duel met Galatasaray. Om aansluiting bij de top drie te houden, moet er van de koploper worden gewonnen.