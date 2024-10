Bertrand Traoré trekt goede lijn van bij Ajax door en is trefzeker voor Burkina Faso

Burkina Faso heeft zondag de uitwedstrijd tegen Burundi in de kwalificatie voor de Afrika Cup gewonnen. De wedstrijd leek lange tijd uit te draaien op een 0-1 zege, totdat Burkina Faso in de blessuretijd nog een strafschop toegekend kreeg. Ajacied Bertrand Traoré nam zijn verantwoordelijkheid en tekende voor het slotakkoord: 0-2.

Bijzonderheden:

Afgelopen donderdag wist Burkina Faso al met 4-1 af te rekenen met Burundi, maar deze keer ging het wat moeizamer. Mohamed Konaté kopte de bezoekers uit een hoekschop van Cedric Badolo al na vijf minuten al op voorsprong: 0-1.

Die stand bleef vervolgens lange tijd op het bord staan. Traoré kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen en wist zich ook nog op het scoreformulier te werken. Nadat Issa Kabore naar de grond was geduwd, legde de scheidsrechter de bal op de stip. Traoré nam de strafschop voor zijn rekening en faalde, in tegenstelling tot in de strafschoppenserie met Ajax tegen Panathinaikos, niet: 0-2.

Burundi - Burkina Faso 0-2

5' 0-1 Mohamed Konaté (Assist: Cedric Badolo)

90+4' 0-2 Bertrand Traoré (Strafschop)