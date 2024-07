Bertrand Traoré maakt in geheim oefenduel plots rentree bij Ajax en scoort onmiddellijk

Ajax heeft in een besloten oefenduel op Sportpark De Toekomst afgerekend met Vitesse. Daags na de 1-0 zege tegen FK Vojvodina bleek de reserveploeg van de Amsterdammers veel te sterk voor de Arnhemmers: 4-1. Bertrand Traoré luisterde zijn eerste officieuze speelminuten direct op met een treffer.

De recordkampioen trad aan met de spelers die donderdag tegen Vojvodina weinig of geen minuten maakten. Matchwinner Branco van den Boomen was zo de aanvoerder, terwijl Diant Ramaj het doel verdedigde.

Back in Ajax business: Bertrand Traoré! ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) July 26, 2024

Anton Gaaei, Benjamin Tahirovic, Ahmetcan Kaplan en Dies Janse vormde de achterhoede, waar de donderdag geschorste Sivert Mannsverk samen met Van den Boomen en Kristian Hlynsson vanuit de middelste linie opereerde.

Mika Godts, de man van de assist tegen Vojvodina, bediende vanaf de linkerkant Julian Rijkhoff, die aan zijn rechterkant gesteund werd door Jaydon Banel. Rijkhoff had na een uitstekende inspeelpass van Kaplan de 1-0 op de voeten, maar hij speelde de bal te hard langs de keeper.

Van den Boomen was even later wel goed voor de openingstreffer. Na een heerlijke kapbeweging krulde de mogelijk vertrekkende middenvelder de bal heerlijk in de hoek: 1-0. Miliano Jonathans trof namens Vitesse op prachtige wijze op de lat, waarna de Amsterdammers de marge verdubbelden.

Wederom was Van den Boomen de doelpuntenmaker. Een opstomende Gaaei zette laag voor en waar Hlynsson in eerste instantie niet wist af te ronden, was dat voor de aan Lille gelinkte spelverdeler geen probleem: 2-0.

De 3-0 volgde spoedig. Rijkhoff profiteerde optimaal van matig opbouwspel van Vitesse en pikte zo ook zijn doelpuntje mee. Banel had enkele minuten later precies hetzelfde kunnen doen, maar hij faalde in de afronding.

Vitesse profiteerde ook van een foutje. Daarbij ging Ramaj opzichtig in de fout. De Duitse sluitpost speelde ver van zijn doel pardoes de bal in de voeten van een drukzettende Vitesse-aanvaller, die voor open doel kon inschieten: 3-1.

Kort na die Amsterdamse tegentreffer was daar de rentree van Traoré. Die luisterde de aanvaller uit Burkina Faso direct op met een doelpunt. Na een fraaie dribbel en een kort één-tweetje met Rijkhoff kon de zomeraanwinst van Ajax de bal eenvoudig in de korte hoek prikken: 4-1.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Tahirovic, Kaplan, Janse; Mannsverk, Van den Boomen, Hlynsson; Godts, Rijkhoff, Banel.

