Bernardo Silva naar FC Barcelona? Vertrekclausule biedt mogelijk kansen

João Félix zou Manchester City-speler Bernardo Silva graag bij FC Barcelona zien, zo laat de aanvaller weten in gesprek met journalist Gerard Romero van Jijantes FC. Bernardo Silva ligt nog tot medio 2026 vast in het Etihad Stadium, maar kan aankomende zomer voor ongeveer 58 miljoen euro vertrekken.

De 29-jarige Bernardo Silva werd eerder al door Spaanse media hevig in verband gebracht met een transfer naar Catalonië. Journalist Fernando Polo van Mundo Deportivo schrijft donderdag dat Barcelona een keuze moet maken nu Bernardo Silva Engeland lijkt te gaan verlaten. Vorig seizoen toonde Barcelona ook al nadrukkelijke interesse, maar het prijskaartje bleek toen te hoog. Mogelijk is dat aankomende zomer anders.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij het ondertekenen van zijn contractverlenging in september 2023 namen Bernardo Silva en zijn management een vertrekclausule op ter waarde van 50 miljoen pond, wat neerkomt op ongeveer 58.2 miljoen euro. Het is de vraag of Barcelona, dat financieel in zwaar weer verkeert, dat bedrag kan ophoesten. De Catalanen lijken in ieder geval genoodzaakt om spelers te verkopen om überhaupt te kunnen denken aan de komst van Bernardo Silva.

Nu heeft ook João Félix zich positief uitgelaten over de mogelijke komst van zijn landgenoot en teamgenoot bij de nationale ploeg. "Als ik één dag Deco mocht zijn, zou ik Bernardo Silva zonder twijfel contracteren", stelt João Félix zich voor als technisch directeur van Barça. "Laat hem maar komen. Heb je hem zien spelen? Hij is nog beter als persoon. Hij is van Cancelo's generatie. Spelers gaan tegenwoordig mee tot hun 35ste of 36ste."

"Zijn schoonzus woont hier en hij vroeg me hoe dingen hier zijn. Het weer, belastingzaken... Ik heb hem verteld dat het goed zou zijn als hij zou komen." João Félix voorziet echter wel de nodige problemen. "Ik denk niet dat Manchester City het makkelijk zal maken. Zelfs voor zestig à zeventig miljoen zou ik hem halen."

Met de contractverlenging van Bernardo Silva troefden The Citizens vorig jaar onder meer Barcelona en Paris Saint-Germain af. De spelmaker had toen net een uitermate succesvol seizoen achter de rug met Manchester City met het winnen van de treble. Bernardo Silva, die in 2017 overkwam van AS Monaco, kwam tot op heden tot 344 wedstrijden voor Manchester City, waarin hij 64 goals én 64 assists noteerde. Dit seizoen startte Bernardo Silva in 23 van de 27 Premier League-wedstrijden waarvoor hij beschikbaar was.

Toekomst Félix en Cancelo

Eind vorige maand liet Barcelona-president Joan Laporta zich al even uit over de toekomst van João Félix, die gehuurd wordt van Atlético Madrid en, mede door zijn vertroebelde relatie met trainer Diego Simeone, weinig toekomst meer lijkt te hebben in de Spaanse hoofdstad. "Jorge Mendes (zaakwaarnemer, red.) weet dat het onze intentie is om verder te gaan met die spelers", doelde Laporta in gesprek metnaast João Félix ook op João Cancelo, die wordt gehuurd van Manchester City.

Laporta wil de Portugezen het liefst definitief vastleggen, maar dat zou zomaar een lastig verhaal kunnen worden gezien de penibele financiële situatie van de club. Een nieuwe huurperiode ligt derhalve voor de hand, al zullen Atlético Madrid en Manchester City daar ook open voor moeten staan. Cancelo, net als Bernardo Silva 29 jaar oud, ligt nog tot medio 2027 vast in het Etihad Stadium.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties