Bergwijn krijgt bijval na kritiek Koeman: ‘Saudi Pro League is sterker dan de Eredivisie’

Jorge Jesus gelooft dat de Saudi Pro League op termijn bij de beste competities ter wereld kan horen. De trainer van Al Hilal kan zich niet vinden in de woorden van bondscoach Ronald Koeman en vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de Nederlandse keuzeheer heeft besloten Steven Bergwijn niet meer op te roepen als gevolg van zijn transfer naar het Midden-Oosten.

Koeman gaf eerder deze maand op een persconferentie aan dat het boek voor Bergwijn bij Oranje nu wel gesloten is. “Hij heeft geen contact met mij gezocht hierover, maar ik denk dat hij wel weet hoe ik hierover denk. Het is duidelijk dat in het geval van Bergwijn, op 26-jarige leeftijd, de sportieve ambitie niet de boventoon voert.”

Jorge Jesus heeft in een interview met A Bola gereageerd op de woorden van Koeman. “Hij heeft geen morele autoriteit om deze dingen te zeggen, want hij kent de Saudische competitie niet.”

“De Nederlandse competitie is een van de zwakste competities in Europa”, tiert de Al Hilal-trainer verder. “Elk team in Saudi-Arabië heeft tien buitenlanders, die allemaal actief zijn bij hun nationale ploeg. Het is een ontzettend sterke competitie!”

“Je kunt het haast niet met elkaar vergelijken”, vindt de zeventigjarige Portugees. “Dat heeft vooral te maken met de spelers. De spelers die hier spelen zijn van een hoger niveau. Niet allemaal, maar het overgrote deel van de spelers is van topniveau.”

Daarbij zijn ook de stadions en de velden van absolute topkwaliteit. Bovendien bieden de stadions uitstekende omstandigheden voor de fans om de wedstrijden te bezoeken. Iedereen die de Saudische competitie vergelijkt met Europese competities, weet van niks”, beëindigt Jesus zijn pleidooi.

Bergwijn opende vrijdag zijn rekening voor Ittihad Club. Na een prachtige actie van N’Golo Kanté kwam de bal uiteindelijk bij de 26-jarige Nederlander terecht, die simpel kon binnentikken. De wedstrijd werd door zijn ploeg uiteindelijk met 4-1 gewonnen van Al Khaleej.