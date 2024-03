Bergwijn en Tahirovic keren terug in flink geïmproviseerde opstelling Ajax

John van 't Schip heeft de opstelling van Ajax voor het duel met PEC Zwolle bekendgemaakt. De oefenmeester heeft flink moeten puzzelen en heeft - ogenschijnlijk in een 4-3-3-systeem - Chuba Akpom aangewezen als vervanger van Brian Brobbey. Achterin lijken Branco van den Boomen (centraal) en Kenneth Taylor (linksback) te spelen, waardoor er op het middenveld een plekje is voor Benjamin Tahirovic. De wedstrijd in Zwolle begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 2.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. Achterin kan Van 't Schip niet beschikken over Ahmetcan Kaplan (geschorst) en Josip Sutalo (geblesseerd). Daardoor schuift Van den Boomen naast Jorrel Hato naar het centrum. Rensch staat aan de rechterkant, Taylor moet links achterin de honneurs waarnemen aan de linkerflank.

Jordan Henderson kreeg tijdens de interlandperiode een terugslag te verwerken en moet de krachtmeting met PEC noodgedwongen missen. Op het middenveld kiest Van 't Schip voor Kristian Hlynsson als nummer tien, met Sivert Mannsverk en Tahirovic als controleurs.

Voorin wordt de geblesseerde Brobbey vervangen door Akpom, terwijl de van een blessure teruggekeerde Bergwijn eindelijk weer terugkeert in de basisopstelling. Op de rechterflank krijgt Mika Godts weer een kans.

De laatste overwinning van PEC dateert alweer van 4 februari, toen er met 0-2 gewonnen werd van Sparta Rotterdam. Toch zijn er aanknopingspunten voor het team van trainer Johnny Jansen. Zo was het gezien het aantal kansen een klein wonder dat er niet gewonnen werd van FC Volendam (1-1) en kregen de Blauwvingers tegen Fortuna Sittard (3-1) geen strafschop na een overduidelijke handsbal van Mitchell Dijks.

Ondanks de tegenvallende resultaten heeft PEC zes punten meer dan de huidige nummer zestien Excelsior. Bij een zege op Ajax zet de ploeg uit Overijssel een enorme stap richting handhaving, al moet het spel daarvoor wel beduidend beter worden. "Natuurlijk hebben we ook over de inhoud van het voetballen gesproken en we zijn vooral heel kritisch naar elkaar geweest over wat we allemaal beter kunnen doen", aldus Jansen tegenover RTV Oost.

Voor Ajax, dat momenteel zesde staat, lijkt de vijfde plaats het hoogst haalbare. "De laatste periode hebben we veel punten verloren, zijn we uitgeschakeld in Europa en hebben we de aansluiting naar boven gemist", is de pijnlijke conclusie van Van 't Schip. "Er ontbreken een aantal creatieve spelers en dan zie je dat we vooral voorin niet heel gevaarlijk zijn. Dan krijg je spelers die op een positie spelen wat niet hun eigen positie is."

"Het is een heel leerzaam jaar, ook voor de jongens", vervolgde Van 't Schip tegenover Ajax TV. "Het zou prachtig zijn als we er een mooi slot van kunnen maken. Dat slot is mooi als we in die acht wedstrijden als team beter spelen, punten halen en zorgen dat we Europees voetbal halen."

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Kersten, Lam, Mac Nulty; Van den Berg, El Azzouzi, Reijnders; Velanas, Thy, Namli

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Hato, Van den Boomen, Taylor; Tahirovic, Hlynsson, Mannsverk; Godts, Akpom, Bergwijn

