Berghuis ontbreekt tegen Aston Villa; fans Ajax hebben tóch reden tot juichen

Ajax is met 23 spelers afgereisd naar Birmingham voor de return in de achtste finale van de Conference League tegen Aston Villa. Steven Berghuis was al een groot twijfelgeval en ontbreekt nu definitief. Dat geldt ook voor de geschorste Tristan Gooier. Mika Godts en Silvano Vos maken daarentegen hun rentree in de wedstrijdselectie.

Berghuis moest de training van maandag laten schieten nadat hij een terugslag kreeg in het herstel van zijn knieblessure. Bij Ajax had men goede hoop om donderdag in het Conference League-duel met Aston Villa te kunnen beschikken over de vleugelaanvaller annex aanvallende middenvelder. Deze wedstrijd komt voor Berghuis uiteindelijk toch te vroeg.

"We hadden hem er net al graag bij gehad, maar hij heeft zaterdag een terugslag gehad op de training", zei John van 't Schip zondag over Berghuis. De flegmatieke linkspoot heeft vooral last als hij tegen een bal trapt.

Iemand van wie het al duidelijk was dat hij afwezig zou zijn in Birmingham is Steven Bergwijn. De buitenspeler kampt met een hamstringblessure en werd om die reden ook buiten de selectie van het Nederlands elftal gelaten voor de komende interlands.

Van Brian Brobbey wordt wel verwacht dat hij kan starten. De spits begon tegen Fortuna Sittard op de bank, om na een uur spelen alsnog de meubelen te redden. Van 't Schip bracht hem binnen de lijnen na de gelijkmaker van Fortuna, dat de Johan Cruijff ArenA door een late treffer van Brobbey uiteindelijk met een 2-2 gelijkspel verliet.

Tegenover de afwezigheid van Berghuis staat de rentree in de selectie van Vos en Godts. Eerstgenoemde deed de afgelopen weken wedstrijdritme op bij de beloftenploeg nadat hij drie maanden aan de kant stond met een blessure.

Godts liep eveneens in december een blessure op. De Belgische vleugelaanvaller maakte eerder deze maand zijn rentree bij Jong Ajax en liet zich met uitstekende invalbeurten zien tegen ADO Den Haag en NAC Breda. Zijn terugkeer in de wedstrijdselectie wordt op sociale media met gejuich ontvangen. Ajax moet donderdagavond op bezoek bij Aston Villa winnen. Het heenduel eindige vorige week in een doelpuntloos gelijkspel.

De volledige selectie:

Doelmannen:

Diant Ramaj, Gerónimo Rulli, Remko Pasveer.

Verdedigers:

Devyne Rensch, Anton Gaaei, Jorrel Hato, Ahmetcan Kaplan, Jakov Medic, Borna Sosa, Josip Šutalo.

Middenvelders:

Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen, Silvano Vos, Kian Fitz-Jim, Benjamin Tahirovic.

Aanvallers:

Brian Brobbey, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Julian Rijkhoff, Kristian Hlynsson, Mika Godts.