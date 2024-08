Berghuis keert terug in basis bij Ajax in wedstrijd tegen Panathinaikos

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax voor het Europa League-duel met Panathinaikos bekendgemaakt. De plek van de geblesseerde Christian Rasmussen wordt ingenomen door Steven Berghuis. Verder voert Farioli geen wijzigingen door. De wedstrijd in Athene begint om 20:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Remko Pasveer staat onder de lat bij de Amsterdammers. De routinier krijgt andermaal de voorkeur boven Diant Ramaj. De verdediging wordt gevormd door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Het middenveld bestaat uit Kian Fitz-Jim, Jordan Henderson en Kenneth Taylor. Daarmee laat Farioli zijn verdediging en middenveld intact, maar dat geldt niet voor de aanval.

Rasmussen is wegens een blessure achtergebleven in Amsterdam. De Deen, die in beide wedstrijden tegen FK Vojvodina in de basis stond, wordt vervangen door Berghuis. Brian Brobbey is er weer bij, maar nog niet klaar voor een basisplaats. Chuba Akpom start daarom, en ziet links van hem Carlos Forbs staan. Steven Bergwijn was nog niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

Farioli is op zijn hoede voor Panathinaikos, zo liet de Italiaan woensdag weten op de persconferentie. “We spelen tegen één van de grootste en meest historische clubs van Griekenland. Ze hebben een coach met internationale ervaring: vorig seizoen in Sevilla, daarvoor als bondscoach en sinds enkele maanden in Griekenland”, doelt Farioli op Diego Alonso.

“Onder hem speelt Panathinaikos gestructureerd, maar ook gevarieerd. Ze hebben een aantal interessante aanvalsopzetten: zo laten ze soms spelers met kwaliteit uitzakken om de ombouw te verzorgen en vallen ze met veel spelers aan hoog op het veld. We zullen echt aan de bak moeten.”

Opstelling Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Ingason, Jedvaj, Mladenovic, Gnezda Cerin, Bakasetas; Willian Arão; Mancini, Jeremejeff, Djuricic.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Akpom, Forbs.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!