Beoogde redder Vitesse dreigt stekker uit overname te trekken als KNVB zich niet aan één voorwaarde houdt

Guus Franke, de beoogde redder van Vitesse, trekt de stekker uit de overname als de KNVB de aandelenoverdracht niet voor 22 juli goedkeurt. Dat stelt de ondernemer zelf in een verklaring. "De vraag om dit uit te stellen is feitelijk een doodvonnis”, wordt hij geciteerd door De Gelderlander.

Frankes verklaring volgt kort na het nieuws dat de KNVB Vitesse vanwege 'positieve ontwikkelingen' uitstel geeft om aan de eisen van een proflicentie te voldoen. De beroepscommissie van de bond is nu voornemens om uiterlijk 22 juli een definitief vonnis te vellen over een licentie voor Vitesse.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Maar Franke heeft naar eigen zeggen van de beroepscommissie begrepen dat de goedkeuring van de aandelenoverdracht nog langer kan duren. Volgens Franke kan het 'nog een aantal maanden' duren. "Die tijd hebben we simpelweg niet", tekent de beoogde nieuwe eigenaar op.

"Hoewel de commissie aangaf dat de aangeleverde stukken aanleiding geven om Vitesse alsnog een licentie voor het seizoen 24/25 te verstrekken, meldde ze ook dat ze wellicht nog een aantal maanden nodig heeft om te beslissen of de aandelenoverdracht naar Franke akkoord is", schrijft de ondernemer.

Als de overname van Franke inderdaad stukloopt is het zeer onwaarschijnlijk dat Vitesse alsnog een proflicentie bemachtigt. In dat geval lijkt een faillissement onafwendbaar. Volgens Franke komt de door hem gesloten deal met Coley Parry - ter waarde van zo'n 14,5 miljoen euro - 'in gevaar' als de KNVB niet voor 22 juli groen licht geeft.

"Het was en is bekend dat de deal in gevaar komt als een akkoord op de wijziging zeggenschap niet tijdig wordt afgegeven", stelt Franke. Volgens hem is er bij Vitesse inmiddels sprake van een sluitende begroting, bankrekening en een accountant. Door het ontbreken van die zaken trok de KNVB de licentie vorige maand in.

"Dit, zo hebben wij inmiddels begrepen, is voor de KNVB voldoende om Vitesse weer een licentie te geven. Alles wat de KNVB verlangde is gedaan, het geld staat letterlijk klaar. Daarom vinden wij het onbegrijpelijk dat de KNVB zichzelf nu nog eens maanden gunt om de ‘wijziging van zeggenschap’ door deze overname te beoordelen", besluit Franke.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties