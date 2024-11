‘Benjamin Tahirovic wees deze zomer tot grote ergernis van Ajax aanbod van Engelse club af’

Benjamin Tahirovic wees deze zomer een aanbod van Coventry City af, zo onthult Mike Verweij in de Kick-offpodcast van De Telegraaf. De aankoop van Sven Mislintat kreeg een financieel aantrekkelijk aanbod voorgeschoteld, maar koos er desondanks voor om bij Ajax te blijven.

“Tahirovic had natuurlijk nooit het idee gehad dat hij bij Ajax zou kunnen komen, voor vijf jaar zou kunnen tekenen en zoveel zou kunnen verdienen”, begint Verweij. “Maar nu is hij in de positie dat hij zelfs een mooie club in Engeland afslaat.”

Verweij zegt dat hij er toevallig deze week in een gesprek achterkwam dat de middenvelder van Ajax deze zomer naar Coventry City had gekund. “De clubs waren eruit en Ajax was bereid om een paar miljoen toe te leggen op de acht miljoen die ze voor hem hadden betaald”, onthult Verweij.

Er was echter één groot struikelblok die de deal blokkeerde: Tahirovic zelf. “Hij zag de Championship niet zitten, toch een ploeg die op dat niveau redelijk draait.” Valentijn Driessen snapt wel dat Tahirovic ervoor koos om in Amsterdam te blijven.

“Dat is het tweede niveau in Engeland!”, roept hij verontwaardigd. “Bij Ajax speel je je veel makkelijker in de kijker bij andere clubs in veel grotere competities.” Volgens Verweij was Tahirovic er bij Coventry City echter financieel nog meer op vooruitgegaan.

“Hij kon daar nog meer verdienen dan dat hij in Amsterdam verdient, maar tot frustratie van Ajax bleef hij zitten”, aldus Verweij. “Dat is waarschijnlijk ook de reden geweest waarom hij aanvankelijk met Jong Ajax mee moest trainen. Want hij kon naar Coventry City.”

Tahirovic koos er dus voor om bij Ajax te blijven, al hoeft hij vooralsnog niet op veel speeltijd te rekenen onder Francesco Farioli. De 21-jarige middenvelder uit Bosnië-Herzegovina kwam dit seizoen in alle competities slechts 125 minuten in actie voor Ajax.

