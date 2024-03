Benfica heeft strafschop en eigen doelpunt nodig voor gelijkspel tegen Rangers

Benfica is er niet in geslaagd zich te herstellen van de 5-0 nederlaag tegen titelconcurrent FC Porto afgelopen weekend. De ploeg van trainer Roger Schmidt overtuigde andermaal niet en kwam in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Rangers FC. De return op Ibrox vindt volgende week plaats.

Schmidt koos ervoor om Fredrik Aursnes op de linksbackpositie te posteren. De Noor speelt daar zeer geregeld sinds zijn komst van Feyenoord. Een andere ex-Feyenoorder, Orkun Kökçü, zou de hele wedstrijd op de bank zitten. David Neres was de rechtsbuiten, terwijl Ángel Di María op de linkerkant stond. Bij Rangers waren er basisplaatsen voor ex-Eredivisionisten Cyriel Dessers en Fábio Silva.

Omdat Mohammed Diomandé veel te lang nodig had om te beslissen wat hij met de bal wilde doen, kreeg Neres de eerste mogelijkheid in Estádio da Luz. De Braziliaan schoot met links hard richting de korte hoek, waar Jack Butland nog net een handje achter kon krijgen.

Diomandé had even later wél een prima actie in huis aan de linkerkant van het veld. De Ivoriaan gaf prima voor op Lawrence, die net zo goed afrondde met een kopbal in de korte hoek: 0-1.

Rangers zakte terug en hield het achterin compact. Benfica kon in eerste instantie weinig klaarspelen. Zo ging een weinig overtuigende vrije trap van Di María enkele meters naast. De Argentijnse sterspeler nam even later een schitterende pass van Neres in de zestien aan en kwam net tekort om tot een goed schot te komen. Di María claimde een overtreding, die er niet was.

Vlak voor rust kreeg Benfica alsnog waar het op hoopte. Harry Souttar maakte hands en na inmenging van de VAR ging de bal op de stip. Di María pakte zijn verantwoordelijkheid en nadat Jack Butland geel kreeg wegens tijdrekken, schoot de aanvaller van Benfica door het midden raak: 1-1.

Daar leek het voor rust bij te blijven, maar dat was niet het geval. Fábio Silva gaf scherp voor en nadat de bal door een oerwoud van spelers bij de tweede paal belandde, was het Dujon Sterling die uit de rug van Aursnes ontsnapte en afrondde: 1-2.

Benfica wist in de tweede helft lange tijd niet langs de Schotse defensie te raken. Het eigen doelpunt van Connor Goldson, die de bal 'fraai' in eigen goal kopte, kwam dan ook zeer gelegen voor de Portugezen: 2-2. Di María had daarna voor de 3-2 moeten zorgen. De routinier kreeg de bal voor zijn goede linker, maar raakte de bal niet goed en zag de bal over de achterlijn rollen. Benfica kon niet doordrukken, terwijl Rangers het gesloten hield en volgende week in eigen huis de aanval kan zoeken.

