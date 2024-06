Bellingham heeft bijzonder verzoek voor Mourinho, die licht ongemakkelijk wordt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jude Bellingham, die na de Champions League-finale een wel heel bijzonder verzoek had voor José Mourinho.

Het is een shot dat daags na de Champions League-finale het het hele internet verovert. Real Madrid heeft net met 2-0 gewonnen van Borussia Dortmund, als Jude Bellingham zich naar José Mourinho haast.

Jude Bellingham: “I asked José Mourinho for a picture with my mum, she’s fancied him for years!". ?? Jude Bellingham takes the picture… Jose Mourinho: "Now you come to Fenerbahçe!" ????

pic.twitter.com/bg6P0YBNE7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024

De Portugees verzorgde samen met Rio Ferdinand bij TNT Sports de analyse van de finale. Na afloop van het duel begroette hij allerlei bekende gezichten, waarna hij ook Bellingham tegen het lijf liep.

De Engelse middenvelder, die zijn derde prijs van het seizoen pakte, vroeg Mourinho om op de foto te gaan met zijn moeder. Te zien is hoe Mourinho met iemand anders staat te praten, als de Champions League-winnaar tussen beide komt.

Bellingham vraagt Mourinho om op de foto te gaan en maakt deze zelf. De Engelsman sprak mooie woorden over zijn ouders. "Mijn vader en moeder hadden elke avond om zeven uur op de bank kunnen gaan zitten, maar waren tot middernacht op pad om mij naar het voetbal te brengen."

"Ik had mijn emoties onder controle, tot ik mijn vader en moeder net in de ogen keek. En mijn broertje, voor hem probeer ik een rolmodel te zijn. Ik kan het niet onder woorden brengen. Dit is de mooiste avond van mijn leven. Ik had me geen mooier seizoen kunnen wensen."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties