‘Belgisch’ AC Milan mist kans op kans en lijdt zeer duur puntenverlies

Woensdag, 3 mei 2023 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:30

AC Milan heeft in het eigen San Siro bijzonder duur puntenverlies geleden. I Rossoneri kregen voldoende mogelijkheden, maar alleen Junior Messias wist in blessuretijd te scoren. Omdat David Okereke namens Cremonese een kwartier voor tijd ook het net vond, eindigde het duel in 1-1. Trainer Stefano Pioli nam een groot risico door meerdere gewaardeerde krachten op de bank te houden, wat dus verkeerd heeft uitgepakt. Door de remise staat Milan zesde, terwijl nummer negentien Cremonese nu zes punten achter de veilige nummer zeventien Spezia staat.

Bij Milan stonden er liefst vier Belgen aan de aftrap. Aster Vranckx mocht zich als centrale middenvelder laten zien, terwijl Alexis Saelemaekers en Charles De Ketelaere achter spits Divock Origi stonden. Brahim Díaz completeerde de viermansvoorhoede. Onder meer Rafael Leão, Theo Hernández, Simon Kjaer, Sandro Tonali en Olivier Giroud kregen rust en begonnen op de bank. Bij Cremonese ontbrak Cyriel Dessers wegens opspelende klachten aan zijn pees. Felix Afena-Gyan kreeg daardoor de kans om zich in de spits te laten gelden.

Milan begon veelbelovend aan de wedstrijd en kreeg via Origi en Saelemaekers mogelijkheden op doelpunten. Beide Belgen zagen hun schoten echter gekeerd worden door de doelman en een verdediger van de bezoekers. Op aangeven van Pierre Kalulu schoof Saelemaekers de bal alsnog in het net, maar dit keer ging het feestje niet door omdat laatstgenoemde buitenspel stond. Milan bleef drukken en kreeg via Origi en De Ketelaere schietkansen, die onschadelijk werden gemaakt door doelman Marco Carnesecchi. De Ketelaere, Origi en Saelemaekers bleven op zoek gaan naar hun goal, die er maar niet kwam.

Na rust was het voor de verandering geen Belg, maar een Spanjaard die dicht bij de openingstreffer kwam. Díaz was het eindstation van een gevaarlijke voorzet, die zijn kopbal over zag gaan. Ook met invallers Leão en Giroud inmiddels binnen de lijnen viel de verlossende treffer maar niet. Het kwam de ploeg van Pioli duur te staan, toen een schot van Okereke te machtig bleek voor Mike Maignan: 0-1. In de slotfase wist Junior Messias uit een vrije trap alsnog te scoren. Rade Krunic was in minuut 99 nog zeer dicht bij de zege, maar hij stuitte op Carnesecchi. Cremonese stond toen met tien man op het veld, doordat Charles Pickel drie minuten daarvoor nog rood kreeg.