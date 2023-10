België pleit voor gelijkspel tegen Zweden na terreuraanslag: ‘Beste oplossing’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 17:08 • Lars Capiau • Laatste update: 17:09

België is voornemens om van de ruststand bij de door een terreuraanslag overschaduwde wedstrijd tegen Zweden (1-1) ook de eindstand te maken. Technisch gezien kunnen De Rode Duivels een reglementaire overwinning eisen omdat de Zweden niet door wilden voetballen, maar de sportieve belangen zijn na de moord op twee Zweedse fans irrelevant voor de Belgen.

De CEO van de Belgische voetbalbond, Manu Leroy, was daar duidelijk over. "De beste oplossing", noemde hij die keuze. De UEFA is momenteel bezig met een onderzoek over de afwikkeling van de wedstrijd. Het is nog onbekend of de wedstrijd wordt hervat, een gelijkspel blijft staan of dat Zweden een reglementaire verliespartij moet aanvaarden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Daar zullen wij niet op aandringen", verwijst Leroy naar die laatste mogelijkheid. "We willen respect tonen voor wat er gebeurd is. Ik zal contact opnemen met de Zweedse en de Oostenrijkse federatie én met UEFA. Op een bepaald moment moeten moraal en ethiek de bovenhand nemen.”

België is al geplaatst voor het aankomende EK van 2024, maar een overwinning tegen Zweden was nog wel van belang voor het veroveren van de eerste plek in de poulefase. Daarmee zouden een aantal sterke opponenten ontlopen kunnen worden in Duitsland. Maar dat is "van ondergeschikt belang nu", verklaart de Belgische bond.

Dinsdagochtend reageerde de Zweedse voetbalbond al op de terroristische aanslag in Brussel. "Het Zweedse voetbal is in rouw”, berichtte de bond op sociale media. "Er zijn ons twee mensen ontvallen die in Brussel op de been waren om iets te doen wat vanzelfsprekend zou moeten zijn: het Zweedse nationale team steunen."

"Wij denken ook aan al uw supporters in Brussel", richt de bond zich tot de in het Koning Boudewijnstadion aanwezige fans. "We weten dat je bang en ongerust was. Toch bleef je kalm en volgde je de instructies op die over de luidsprekers klonken."

"Onze gedachten gaan uit naar de familieleden van de slachtoffers. We zullen degenen die het slachtoffer werden van deze roekeloze aanval nooit vergeten. Zorg voor elkaar", besluit de bond.