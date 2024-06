België hakt tijdens toernooi knoop door over toekomst bondscoach Tedesco na EK

De Belgische voetbalbond is niet van plan na het EK afscheid te nemen van bondscoach Domenico Tedesco, zo weet het Antwerpse Nieuwsblad. De keuzeheer is de laatste tijd met regelmaat het mikpunt van kritiek, maar kan nog altijd rekenen op onvoorwaardelijke steun van zijn werkgever.

België wist zich deze week met hakken over de sloot te plaatsen voor de achtste finale van het EK in Duitsland. De zuiderburen speelden in de derde ronde van de groepsfase doelpuntloos gelijk tegen Oekraïne, wat na de eerder behaalde drie punten tegen Roemenië een tweede plaats in Groep E opleverde.

Die laatste wedstrijd tegen Oekraïne zorgde echter voor de nodige verbazing. In de slotfase van het duel was het evident dat de Belgen speelden om een gelijkspel en het daar bijbehorende getijdrek werd niet gewaardeerd door de aanwezige supporters van de Rode Duivels. Ook in de Belgische pers is er aldoor kritiek over het spel van België te horen.

Binnen de KBVB, de Belgische voetbalbond, wordt er klaarblijkelijk minder getwijfeld aan Tedesco's kunnen. Het Nieuwsblad verzekert dat de Duits-Italiaanse trainer ook na de huidige eindronde voor de Belgische groep zal staan.

"In informele gesprekken wordt de 38-jarige coach volop verdedigd", zo schrijft het Vlaamse medium. "Er wordt ons door meerdere bronnen binnen de voetbalbond verzekerd dat het contract tot 2026 zal worden uitgediend."

"De voetbalbond ziet het bredere plaatje en wil niet alleen afgaan op de resultaten en prestaties op dit EK in Duitsland. Sinds hij begin 2023 overnam van Roberto Martinez is de voetbalbond erg te spreken over de kwaliteit en de professionaliteit van Tedesco’s trainersstaf."

Tedesco zelf zou bovendien 'allerminst' van plan zijn om zijn contract op te zeggen. Ongeacht de prestaties in Duitsland lijkt België dus de toekomst in te gaan met Tedesco aan het roer. Komende maandag om 18:00 uur volgt voor de Rode Duivels de achtste finale tegen Frankrijk.

