België blameert zich ontzettend en verliest van Israël, gevolgen zijn beperkt

België kende zondagavond een bijzonder teleurstellende en frustrerende avond. Onze zuiderburen namen het in de Bozsik Aréna in Boedapest op tegen Israël, maar kwam niet tot scoren. De Israëliërs deden dat in de slotfase wél, en dus stond na negentig minuten een verrassende 1-0 eindstand op het scorebord. Op basis van doelsaldo worden de Belgen wel derde in de groep. Israël blijft vierde, ondanks dus dezelfde hoeveelheid punten (5) als de opponent.

De Rode Duivels traden met een behoorlijk gehavend elftal aan. Grote namen als Kevin de Bruyne en Romelu Lukaku ontbraken, waardoor er plots basisplekken waren voor onder meer Arne Engels, Dodi Lukebakio en Ameen Al-Dakhil. PSV'er Johan Bakayoko begon op de bank, maar viel na een halfuur al in.

Leandro Trossard zorgde met een vrije trap voor het eerste wapenfeit van het duel, maar Israël-doelman Daniel Peretz kon de bal tamelijk eenvoudig wegboksen. Even later had Peretz weer een antwoord op de Arsenal-aanvaller, en ditmaal kon hij de bal zelfs klemmen.

Toch was het Israël dat in de eerste helft de beste kansen produceerden. Eli Dasa, die een poos geleden nog uitkwam voor Vitesse, haalde zo in één keer diagonaal uit en zag zijn bal tot zijn teleurstelling op de paal uiteenspatten.

Even later kreeg het brutale Israël plots wederom de kans op de openingstreffer, ware het niet dat Koen Casteels een prima redding in huis had op een inzet van Dor Peretz. Kort voor rust trof Israël opnieuw het houtwerk, dit keer de lat, al stond Dean David wel buitenspel bij het uithalen.

In het tweede bedrijf moest het beter voor de Belgen, maar dat gebeurde allesbehalve. Bakayoko brak nog wel bijna de wedstrijd open, maar zijn getoucheerde poging werd ternauwernood gekeerd door Peretz. In de slotfase kreeg de ploeg van bondscoach Dominic Tedesco de deksel op de neus.

Basisdebutant Matte Smets leverde de bal simpel in en waar Dia Saba's poging nog geblokt kon worden, gold dat voor de inzet van Yarden Shua niet: 1-0. Zo trok Israël zondag knap aan het langste eind, maar eindigt het in de groep nog wel onder de Belgen.