Belangrijke Feyenoorder op de weg terug, maar Bosschaart moet alsnog flink puzzelen

Interim-trainer Pascal Bosschaart kijkt uit naar zijn debuut als hoofdtrainer van Feyenoord in de Eredivisie, zo maakt hij duidelijk op de persconferentie van vrijdag. De oud-verdediger komt met een update over de blessuregevallen binnen de selectie, waaronder die van aanvoerder Quinten Timber. Feyenoord hoopt zaterdagavond in Breda de zegereeks voort te zetten.

Tijdens het duel met AC Milan raakte aanvoerder Timber geblesseerd. Zijn knie leek te overstrekken, maar Bosschaart wil nog geen conclusies trekken: “Het zag er lelijk uit, maar ik denk dat we er nog niet heel veel over kunnen zeggen.” De ernst van de blessure wordt pas over een paar dagen duidelijk.

De wedstrijd tegen NAC komt in ieder geval te vroeg voor Timber. Daarnaast mist Bosschaart Justin Bijlow, Jordan Lotomba, Chris Kévin-Nadje, In-Beom Hwang en Calvin Stengs. “Calvin is op de weg terug, dus dat is heel positief”, aldus de interim-trainer. Hwang kampt sinds december met fitheidsproblemen, maar de aard van zijn blessure is nog onbekend.

Wel kan Bosschaart beschikken over nieuwkomers Stéphano Carrillo en Oussama Targhalline. “Carrillo is vandaag voor het eerst op het trainingsveld en Oussama is er al een paar dagen langer. Voor ons een mooie optie met twee nieuwe jongens erbij. Ik denk dat we daar heel blij mee kunnen zijn”, verklaart Bosschaart.

De focus ligt nu volledig op de confrontatie met NAC, want de Rotterdammers moeten drie belangrijke punten halen in de strijd om een ticket voor de Champions League. “Het zijn korte dagen, alles volgt elkaar snel op. Het is wedstrijd, herstellen en weer een wedstrijd.”

Feyenoord heeft in het verleden vaak punten laten liggen na een Europese wedstrijd. “De winst op AC Milan was fantastisch, maar zaterdag is misschien nog wel belangrijker. We hebben te vaak het weekend vergooid na een Europese wedstrijd. Dat mag niet meer gebeuren.”

De Stadionclub staat na 21 wedstrijden op een teleurstellende vijfde plek en heeft de punten hard nodig om in het spoor van FC Utrecht en AZ te blijven. Zaterdagavond moeten de Rotterdammers het dus zonder Quinten Timber doen en zetten ze de jacht op een Champions League-ticket voort.