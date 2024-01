Bekerwinnaar die Ajax vernederde met PEC Zwolle breekt loopbaan abrupt af

Ben Rienstra heeft zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen. De middenvelder, die het afgelopen halfjaar uitkwam voor vierdedivisionist DETO, kan werk en privé niet langer combineren. Rienstra kwam in totaal tot 317 wedstrijden in de Eredivisie en won de beker én de Johan Cruijff Schaal met PEC Zwolle.

Rienstra doorliep de jeugdopleidingen van Ajax en AZ, alvorens hij in 2010 zijn profdebuut maakte bij Heracles Almelo. Toenmalig trainer Peter Bosz zag in de middenvelder een centrale verdediger en liet hem uitgroeien tot een van de belangrijkste steunpilaren.

Na vier seizoenen maakte Rienstra in de zomer van 2014 transfervrij de overstap naar PEC Zwolle. Bij de provinciegenoot behaalde hij onder de vleugels van Ron Jans de TOTO KNVB Beker (5-1 winst op Ajax) en de Johan Cruijff Schaal (1-0 winst op Ajax).

AZ had genoeg gezien en nam de geboren Alkmaarder een jaar later over van PEC Zwolle, maar heel succesvol werd die samenwerking nooit. Rienstra werd tussentijds verhuurd aan Willem II en maakte in 2018 de overstap naar sc Heerenveen.

Na Heerenveen zou Rienstra nog uitkomen voor het Turkse Kayserispor, Fortuna Sittard en SC Cambuur. Bij laatstgenoemde club tekende hij een jaar geleden een contract tot het einde van het seizoen, maar kwam hij nauwelijks voor in de plannen van Sjors Ultee.

Afgelopen zomer hoopte Rienstra nog op een nieuw avontuur. "Ik word veel gebeld door clubs uit aparte landen", vertelde hij tegen Voetbalzone. "Griekenland, Cyprus, Thailand, India. Dan moet het financieel wel heel goed zijn wil ik daaraan beginnen."

Hij besloot zijn conditie op peil te houden bij vierdedivisionist DETO, waar voormalig ploeggenoot Mark Looms de eindverantwoordelijke is. Vorige week gaf de club uit Vriezenveen aan dat Rienstra werk en privé niet langer kon combineren.

Rienstra gaat met 317 wedstrijden de boeken in als een Eredivisie-routinier. Van de spelers die nu nog actief zijn noteerden alleen Lasse Schöne, Jens Toornstra, Aaron Meijers, Bryan Linssen, Mark van der Maarel en Nick Viergever meer wedstrijden.

