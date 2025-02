Beerensteyn laat vertrekkende Jonker niet zitten en redt Oranje tegen Duitsland

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond in een vermakelijke wedstrijd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Duitsland. Een punt dus voor beide landen in het Rat Verlegh Stadion, dat het decor vormde voor de openingswedstrijd in de Nations League. Het was de eerste wedstrijd van Oranje sinds bekend is geworden dat Andries Jonker na het EK in Zwitserland van deze zomer vertrekt als bondscoach.

Nederland begon voortvarend en kwam binnen een kwartier op 1-0. Veerle Buurman stuurde Lineth Beerensteyn de diepte in en de snelle vleugelaanvaller wist vervolgens de Duitse keeper te verschalken. Aangever Buurman wist kort daarna niet binnen te koppen bij de tweede paal. De aanvallende intenties van Oranje waren in ieder geval duidelijk.

In de slotfase van de eerste helft was er tot twee keer toe tegenslag voor Nederland. Daniëlle van de Donk haakte geblesseerd af en Lea Schüller kopte in blessuretijd raak voor Duitsland, dat steeds beter in de wedstrijd kwam na de snelle achterstand in Breda.

De ploeg van Jonker kwam slecht uit de kleedkamer en keek vijf minuten na rust tegen een 1-2 achterstand aan. Na een vlotte aanval wist Sjoeke Nüsken het net te vinden. Het was opnieuw Beerensteyn die redding bracht voor Oranje: in minuut 67 kopte de buitenspeler raak uit een voorzet van invaller Chasity Grant.

Kort na de 2-2 wisselde Jonker maar liefst drie keer: Dominique Janssen kwam erin voor Buurman, terwijl de teruggekeerde Vivianne Miedema haar aanvoerdersband inleverde bij Sherida Spitse. Caitlin Dijkstra maakte plaats voor Katja Snoeijs.

De Oranje Leeuwinnen hadden in de slotfase 57 procent balbezit en gingen vol voor de drie punten in het openingsduel in de Nations League. Ondertussen moest Nederland oppassen voor de gevaarlijke counters van Duitsland. Renate Jansen had de winnende goal op haar schoen in de 84ste minuut, maar faalde jammerlijk in kansrijke positie.

Een felbevochten punt dus voor Nederland in de eerste wedstrijd in de Nations League. Jonker en consorten reizen op korte termijn af naar Glasgow, waar dinsdag Schotland de volgende tegenstander is. Plaats van handeling is Hampden Park, het Schotse nationale stadion.