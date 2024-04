Been denkt te weten voor wie Earnest Stewart op tribune zat bij Almere - Sparta

Mario Been is onder de indruk van Koki Saito. De Japanse buitenspeler van Sparta Rotterdam scoorde zaterdagavond niet tegen Almere City FC (2-3 zege), maar was wel goed voor een assist. Been zegt in De Eretribune op ESPN te denken dat Saito goed genoeg is voor een club als PSV.

Sparta won het duel met Almere op de valreep. Nadat Thomas Robinet vlak voor tijd voor de 2-2 had gezorgd, maakte Arno Verschueren er een minuut later alsnog 2-3 van. Dat bleek ook de eindstand.

Eén van de mensen die de wedstrijd vanaf de tribune bekeken, was Earnest Stewart, de technisch directeur van PSV. Of hij voor een bepaalde speler op de tribune zat is niet bekend, maar Been heeft wel een vermoeden.

“Saito is natuurlijk een handenbinder. Hij werkt ongelooflijk hard, maar ook zijn individuele actie is natuurlijk geweldig. We zagen Earnest Stewart op de tribune zitten, en het zou zomaar kunnen dat hij ook voor hem komt”, begint de analist.

Saito gaf de assist op de 1-2 van Djevencio van der Kust. Voordat hij de beslissende pass gaf, maakte hij een aantal goede acties. “Hij kan mensen uitspelen, en voor een ploeg die in de kleine ruimtes speelt is het heel erg lekker om zo’n speler erbij te hebben”, weet Been.

“En altijd overzicht, ook voor medespelers. Hij werkt ongelooflijk hard. Rendement is drie goals en vier assists, dat houdt nog niet over. Hij is een hele tijd geblesseerd geweest natuurlijk. Maar het is wel een speler waarvoor je naar het stadion gaat. Voor dit Sparta is hij heel belangrijk. Ik denk dat dat wel een speler zou kunnen zijn die nog een stap gaat maken.”

PSV was afgelopen winter voor Excelsior-speler Couhaib Driouech in de markt, maar die overstap ging uiteindelijk niet door. Of hij later alsnog naar de Eindhovenaren vertrekt is nog niet bekend. Been: “Ik kan me voorstellen dat ze naar meerdere spelers kijken die op de positie van Driouech spelen. Dan is Saito zeker ook een speler die ze in de gaten zullen houden.”

Op de slotvraag van presentatrice Aletha Leidelmeijer of de Japanner, die momenteel door Sparta wordt gehuurd van het Belgische Lommel SK, goed genoeg zou zijn voor PSV, antwoordt Been: “Dat denk ik wel, zeker.”

