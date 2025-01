Beelden: Devyne Rensch landt op vliegveld om transfer van Ajax naar AS Roma af te ronden

Devyne Rensch is woensdagmiddag geland op vliegveld Ciampino om zijn transfer naar AS Roma af te ronden. De verdediger bleef niet lang hangen en stapte al snel een bedrijfsauto in.

De transfer van Rensch naar de Romeinse topclub hing al even in de lucht. Na stevige onderhandelingen bereikten Ajax en Roma een akkoord over een vaste transfersom van vijf miljoen euro, exclusief één miljoen euro aan bonussen.

Op beelden die door transfermarktspecialist Gianluca Di Marzio zijn gedeeld, is te zien hoe Rensch poseert voor enkele fotografen, waarna hij na een selfie met een fan een bedrijfsauto instapt.

Rensch wordt gebracht naar Campus Biomedico, waar de 22-jarige verdediger zijn medische keuring zal ondergaan.

Als alles goed gaat, tekent Rensch een contract die hem tot medio 2029 aan I Giallorossi zal binden. Volgens Italiaanse media zal hij jaarlijks 1,3 miljoen euro opstrijken.

Rensch gaat in Rome de concurrentiestrijd aan met Zeki Celik en Saud Abdulhamid. Geen van beide spelers heeft tot op heden een onuitwisbare indruk gemaakt in de Italiaanse hoofdstad.

Ajax gaat zich door het vertrek van Rensch versterken met Youri Regeer. De nu nog speler van FC Twente reist niet mee naar Malmö voor het Europa League-duel met de Zweden en tekent spoedig een 4,5 jarig contract in Amsterdam.