Beelden: Bergwijn maakt eerste doelpunt in Saudi-Arabië na prachtige voorassist van Kanté

Steven Bergwijn heeft vrijdagavond zijn eerste doelpunt gemaakt in dienst van Ittihad Club. De ex-aanvaller van Ajax en PSV tikte tegen Al-Khaleej op simpele wijze een bal binnen. Ittihad won de wedstrijd ruim, met 4-1.

Het sterrenensemble van trainer Laurent Blanc trad aan met bekende namen als Fabinho, N'Golo Kanté, Houssem Aouar, Moussa Diaby en Karim Benzema.

Ittihad Club was vooraf torenhoog favoriet, maar kwam in de vijfde minuut verrassend op achterstand door een goal van Khaled Narey.

Al-Khaleej hield de voorsprong vast tot aan de rust, maar moest in de tweede helft alsnog capituleren. Benzema ging in de 49ste minuut een een-twee aan met Aouar en schoot van dichtbij binnen: 1-1.

Aouar kopte vervolgens in de 56ste minuut zelf de 2-1 binnen. Twaalf minuten later volgde de goal van Bergwijn.

De voorassist van Kanté was het mooiste aspect aan het doelpunt van Bergwijn. Kanté zette een indrukwekkende rush in over de as van het veld en verstuurde op het juiste moment een steekbal naar Moussa Diaby. De breedtebal van laatstgenoemde werd heel simpel van dichtbij binnengetikt door Bergwijn: 3-1.

Het mooiste doelpunt van de avond was het laatste. Hamed Al Ghamdi schoot de bal van twintig meter schitterend in de kruising: 4-1.