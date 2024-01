Bayern MÃ¼nchen speelt nog niet als vanouds maar wint dankzij knal Guerreiro

Bayern München speelt nog niet als vanouds maar wint dankzij knal Guerreiro

Bayern München heeft een cruciale overwinning geboekt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Thomas Tuchel won in de eigen Allianz Arena met 1-0 van FC Union Berlin dankzij een treffer na rust van Raphaël Guerreiro. Dankzij de zege staat der Rekordmeister na evenveel speelrondes als Bayer Leverkusen (18) vier punten achter die Werkself. Union staat op een zorgwekkende vijftiende plaats.

Aan de kant van Bayern kreeg Matthijs de Ligt een basisplaats. Hij vormde het centrum met Dayot Upamecano. Voorin werd spits Harry Kane in zijn rug gesteund door Kingsley Coman, Jamal Musiala en Leroy Sané. Bij Union zat Danilho Doekhi op de bank; Robin Gosens startte wel.

Het was De Ligt die in de openingsfase dicht bij een treffer kwam. De Oranje-international sprong het hoogst bij een hoekschop en knikte richting de korte hoek, waar Union-goalie Frederik Rønnow op tijd bij zat. De rebound kwam voor de voeten van Upamecano, die eveneens op de achtvoudig international van Denemarken stuitte.

Bayern bleef aanzetten en kwam vrij dichtbij via Coman, die zijn bekeken inzet net naast zag gaan. De Ligt, opnieuw uit een hoekschop, kopte niet veel later naast, terwijl Leon Goretzka de bal te hard raakte en over het doel van de hoofdstedelingen schoot.

Grote tegenvaller voor Bayern vlak voor rust was het uitvallen van Upamecano. De Fransman sprintte en greep plots naar zijn hamstring. Eric Dier kwam aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen als zijn vervanger. Bovendien stonden er voor het eerst in de historie van Bayern twee Engelsen binnen de lijnen.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Bayern nog een paar keer dichtbij. Leroy Sané kapte enkele keren in de zestien, schudde zijn tegenstanders af en krulde de bal over het doel. Even later had Goretzka een verraderlijk schot in huis, waar Rønnow deels een antwoord op had. De Deen loste de bal en zag Jamal Musiala op zich afstormen, maar was net op tijd bij de bal om een treffer te voorkomen.

Bayern, dat onder een licht fluitconcert de kleedkamers opzocht, kwam nog geen minuut na rust op voorsprong. Kane trof allereerst snoeihard de paal, waarna de rebound voor de voeten van Guerreiro belandde. Hij schoot met de buitenkant van zijn favoriete linkervoet fraai raak in de bovenhoek: 1-0.

Nog geen tien minuten na de theepauze dacht Bayern de score te verdubbelen. Sané legde af op Kane, die met binnenkant links de verre hoek vond. Sané bleek echter buitenspel te hebben gestaan: treffer afgekeurd. Met nog zo'n twintig minuten te gaan kreeg Union een van zijn weinige mogelijkheden, maar Jérôme Roussillon wist Manuel Neuer niet te passeren. Niet veel later gaf Union-trainer Nenad Bjelica een veeg in het gezicht van Sané: direct rood.

De marge van één bleef riskant en dus bleef Bayern met regelmaat op zoek gaan naar de bevrijdende tweede treffer. Zo kende Bayern enkele dreigende momenten via onder meer Sané, bij wie het aan het eindproduct ontbrak. Union probeerde het nog wel, maar ondanks de vijf minuten aan blessuretijd zat een gelijkmaker er niet meer in.

