Bayern München presenteert Michael Olise, die voor maximaal zestig miljoen euro overkomt van Crystal Palace

Bayern München heeft Michael Olise definitief vastgelegd. Der Rekordmeister betaalt naar verluidt 54 miljoen plus een mogelijke 6 miljoen euro aan bonussen om de vleugelspeler los te weken bij Crystal Palace. Olise heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2029 aan Bayern bindt.

De transfer van de 22-jarige Fransman hing al even in de lucht. Eind juni meldde Florian Plettenberg van Sky Sport dat de deal rond is en nu bevestigt Bayern de komst van Olise via de officiële kanalen.

"De gesprekken met FC Bayern verliepen zeer positief en ik ben erg blij dat ik nu voor zo’n grote club mag spelen", vertelt de dolblije Olise op de clubwebsite. "Het is een mooie uitdaging en dat is precies wat ik zocht."

"Ik wil mezelf op dit niveau bewijzen en mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat we de komende jaren met ons team zoveel mogelijk titels winnen.”

Olise stond vorig jaar zomer op het punt om bij Chelsea tekenen. De buitenspeler bedacht zich echter op het laatste moment en verlengde zijn contract bij Palace met vier seizoenen. Mede door blessureleed kwam Olise afgelopen seizoen lang niet altijd in actie.

Het was voor trainer Vincent Kompany, die de van Palace afkomstige aanvaller tegenkwam als manager van Burnley, echter voldoende om hem naar Bayern te halen.

Sportief directeur Christoph Freund is in zijn nopjes met de komst van de 22-jarige linkspoot. “Michael is snel, lastig, heeft dreiging voor het doel en is zeer veelzijdig in de aanval. Zijn doelpunten- en assiststatistieken zijn al uitstekend."

"Michael is op 22-jarige leeftijd al zeer ontwikkeld, maar heeft ook honger en heeft nog veel potentieel. Fans komen naar het stadion om spelers als Michael Olise te zien."

Ook Max Eberl, algemeen directeur sport, doet zijn zegje. “Michael Olise is een speler die het verschil kan maken en die met zijn speelstijl veel belangstelling trok. We willen een nieuw elan in ons team, nieuwe energie, nieuwe ideeën – dat is waar spelers als Michael Olise voor staan."

"Tijdens de gesprekken gaf hij al snel te kennen dat hij heel graag naar Bayern wilde komen. We kijken erg naar hem uit. Hij zal ons spel verrijken.”

Olise speelde 90 wedstrijden voor Palace, waarin hij 16 goals en 25 assists noteerde. Olise heeft zijn debuut voor de hoofdmacht van Frankrijk nog niet gemaakt. Olise, die geboren is in Londen en daarom ook voor Engeland zou kunnen spelen, vertegenwoordigde wel al meerdere jeugdploegen van les Bleus.

