Bayern München meldt zich plotseling om zekere deal van 30 miljoen te kapen

Bayern München hoopt zich te versterken met Radu Dragusin, zo schrijft Fabrizio Romano op X. De centrumverdediger van Genoa stond al geruime tijd in de belangstelling van Tottenham Hotspur en leek spoedig richting Londen te vertrekken, maar der Rekordmeister probeert de deal op het laatste moment te kapen.

Al enkele dagen speelt de saga tussen Tottenham en Dragusin. The Spurs zijn al geruime tijd met de Italiaanse werkgever van de verdediger in gesprek over een transfersom en de speler in kwestie was zelfs al persoonlijk rond met de Londenaren.

Het bedrag waarover Tottenham en Genoa een akkoord leken te bereiken ligt op 30 miljoen euro, waarvan 5 miljoen aan bonussen. Tegelijkertijd kan vleugelverdediger Djed Spence de omgekeerde route bewandelen, daar hij verhuurd zou worden aan de Serie A-club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De transfer van Dragusin naar Tottenham leek zo goed als rond, aangezien zowel hij en zijn werkgever dicht bij een akkoord met de Engelse club was. Op dinsdagavond kwam daar plotseling verandering in.

Bayern München heeft zich namelijk onverwachts in de strijd om Dragusin gevoegd. De Duitsers zijn bereid een bedrag van iets meer dan 30 miljoen euro op tafel te leggen om Tottenham af te troeven. Ook dit voorstel zal geaccepteerd worden door Genoa, zo schrijft Romano.

De keuze is daardoor aan Dragusin zelf. De 21-jarige Roemeense mandekker had dus al een akkoord bereikt met Tottenham, maar kan er voor kiezen om ook om tafel te gaan met Bayern München.

Eric Dier

Waar Tottenham en Bayern München in een strijd verwikkeld geraakt zijn wat Dragusin betreft, zijn de twee clubs ook met elkaar in gesprek om een transfer af te ronden. De Duitse topclub hoopt zich namelijk te versterken met Eric Dier, die onder contract staat bij de Londense club. Alle betrokken partijen zijn tot een mondeling akkoord gekomen over de deal. Het wachten is nu op het definitieve jawoord van Bayern München, zo schreef Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports eerder deze maand.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties