Bayern München lijkt akkoord te naderen met opvolger Thomas Tuchel als trainer

Een terugkeer van Julian Nagelsmann als trainer van Bayern München is steeds dichterbij. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland maandagavond. Bayern neemt na dit seizoen afscheid van Thomas Tuchel, en is dus op zoek naar een opvolger.

Plettenberg maakt op X melding van het nieuws over Nagelsmann. “Zijn terugkeer bij Bayern wordt steeds concreter. Er zijn vergevorderde gesprekken, waarbij wordt geproken over een contract voor drie of vier jaar”, begint hij zijn post.

“Nagelsmann kan zich een terugkeer bij Bayern wel voorstellen, maar heeft nog geen definitief groen licht gegeven”, vervolgt Plettenberg. “Er is nog geen definitieve overeenkomst.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nagelsmann is momenteel nog bondscoach van Duitsland, waarmee hij komende zomer op het EK actief zal zijn. Zijn contract loopt tot na het EK, en het is dus goed mogelijk dat hij daarna naar Bayern vertrekt.

De 36-jarige trainer was van juli 2021 tot maart 2023 ook al trainer van der Rekordmeister. Eind vorig jaar bleek uit informatie van Sport Bild waarom hij ruim een jaar geleden werd ontslagen: vanwege een toespraak in de rust van het duel tussen Bayern en Bayer Leverkusen (2-1 nederlaag).

In de rust van dat duel stond Bayern nog met 0-1 voor. In de rust betraden toenmalig CEO Oliver Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidzic verrassend genoeg de kleedkamer. Wat zij daar zagen, was genoeg reden voor ontslag.

De bestuurders van de club zagen Nagelsmann een 'onbegrijpelijke' toespraak houden. Volgens het gerenommeerde Duitse medium keken de spelers met verbazing naar de instructies, die zij maar nauwelijks konden volgen. Inmiddels zijn Kahn en Salihamidzic vertrokken bij de club, en lijkt een terugkeer van Nagelsmann aanstaande.

Mochten Bayern en Nagelsmann er onverhoopt toch niet uitkomen, dan heeft de club nog twee andere namen op het lijstje staan: Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) en Unai Emery (Aston Villa). Een andere naam die werd genoemd, Xabi Alonso, heeft al aangegeven bij zijn huidige club Bayer Leverkusen te blijven.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties