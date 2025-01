Bayern München heeft eerste winteraanwinst binnen: speler direct in München

Bayern München kende tot nog toe een rustige winterse transferperiode. Frans Krätzig (FC Heidenheim) en Arijon Ibrahimovic (Lazio) verlieten der Rekordmeister op huurbasis, maar inkomend roerde Bayern zich nog niet. Daar komt snel verandering in: Jonas Urbig wordt de eerste aanwinst.

Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports deelt zondagavond beelden van de jonge doelman die arriveert in München. "De medische keuring volgt ergens in de komende 24 uur", verzekert de transferjournalist.

Urbig komt voor een bedrag van tien miljoen euro over van FC Köln, waar hij dit seizoen op 21-jarige leeftijd al tienmaal een competitiebasisplaats had. Zeven van de tien miljoen ontvangt de 2. Bundesliga-club direct, de overige drie miljoen maakt Bayern over in termijnen.

Plettenberg verwacht dat Urbig een contract tekent tot de zomer van 2030. Bij Köln lag hij nog vast tot medio 2026.

Mogelijk behoort de sluitpost volgend weekeinde, als Bayern het in eigen huis opneemt tegen Holstein Kiel, voor het eerst tot de wedstrijdselectie van Vincent Kompany. Midweeks treedt de Duitse grootmacht in de Champions League aan tegen Slovan Bratislava, maar voor Europees voetbal kan Urbig pas na de competitiefase worden ingeschreven.

In de Allianz Arena wordt de aanstaande aanwinst vermoedelijk de tweede of derde doelman achter in ieder geval Manuel Neuer. Sven Ulreich completeert het keepersgilde, terwijl Daniel Peretz nog mag vertrekken.

Urbig is afkomstig uit de jeugdopleiding van Köln. Vóór dit seizoen werd hij tweemaal verhuurd, aan achtereenvolgend Jahn Regensburg en Greuter Fürth.