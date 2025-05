Bayern München geeft Thomas Müller erehaag en drie punten als afscheidscadeau

Bayern München heeft zaterdag met 2-0 gewonnen van Borussia Mönchengladbach in de laatste thuiswedstrijd van Thomas Müller. De 35-jarige middenvelder annex aanvaller, die na dit seizoen vertrekt, speelde zijn 750ste duel in het shirt van de Duitse kampioen.

Stefan Lainer gaf al na acht minuten een waarschuwing af aan Bayern. Hij had alleen de pech dat zijn harde knal knap werd gepareerd door Manuel Neuer. Het was niet Gladbach, maar Bayern dat na een halfuur spelen op voorsprong kwam in de Allianz Arena.

Een knal van buiten de zestien van Michael Olise werd door Kane met zijn hoofd lichtjes aangeraakt, waarna de bal in het doel verdween. Kort voor rust had Neuer andermaal een fraaie redding in huis, waardoor Bayern met een 1-0 voorsprong ging rusten.

Gladbach bleef vechten voor een goed resultaat en Rocco Reitz dacht na een uur spelen de 1-1 te hebben gemaakt. Neuer hield Bayern weer op de been, terwijl de fans riepen om een goal van de vertrekkende Müller. De clubicoon was daar in de rebound dicht bij, maar vond de doelman van Gladbach op zijn pad.

Vincent Kompany besloot voor de slotfase Leroy Sané en Aleksandar Pavlovic in te brengen, als vervangers van Kingsley Coman en Josip Stanicic. Olise deed verwoede pogingen om het duel in het slot te gooien voor Bayern, maar een doelpunt bleef uit voor de bedrijvige vleugelaanvaller.

Neuer was in topvorm voor Bayern en hield Tomas Cvancara tien minuten voor het einde knap van scoren af. Het sein voor de kampioen dat de strijd absoluut nog niet gestreden was. Gladbach deed er alles aan om een puntje mee te nemen uit München.

De 39-jarige doelman had nadien nog een schitterende redding in huis. Bayern strompelde enigszins naar het eindsignaal, maar gaf de minieme voorsprong niet meer weg. In de slotfase ging Müller via een erehaag van medespelers en met veel dankbaarheid naar de kant. De fans van Bayern scandeerden zijn naam en lieten hun adoratie nog een keer merken. In de slotminuut tikte Olise binnen, na een fijne pass van Sané.