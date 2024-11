Bayern München boekt ondanks uitblinker Trubin cruciale zege op Benfica

Bayern München is er ternauwernood in geslaagd af te rekenen met Benfica. Der Rekordmeister had het lastig met de Portugezen, waar doelman Anatoliy Trubin bovendien uitblonk. Halverwege de tweede helft brak Bayern alsnog de ban, via een treffer van Jamal Musiala: 1-0. Zowel Bayern als Benfica staan in de middenmoot, met zes punten uit vier duels.

Bayern had moeite door de linies van Benfica heen te voetballen. De Portugezen concentreerden zich met name op verdedigen en deden dat over het algemeen goed. Trubin had lange tijd niet gek veel te doen, al veranderde dat toen Bayern zo rond het half uur wat meer gas begon te geven.

Zo kregen Harry Kane en Michael Olise schietkansen, waar zij vanuit Bayern-perspectief te weinig mee deden. Olise zag zijn schot stranden door een verdediger, terwijl Kane Trubin tot tweemaal toe niet wist te passeren. De Oekraïner groeide in de wedstrijd en verrichte binnen een minuut twee fraaie reddingen. Eerst op een inzet van Kane, en even later op de rebound van Gnabry.

Vlak na de onderbreking kreeg Bayern een vrije trap op een aantrekkelijke positie. De Fransman krulde de bal over de muur, maar opnieuw in de handen van Trubin. De Oekraïner leek een magneet in zijn handschoenen te hebben, daar hij niet vaak hoefde te duiken om Bayern van scoren te houden. Dat was anders toen invaller Leroy Sané de bal naar de verre hoek draaide, maar andermaal redde de goalie.

Bayern gaf niet op en sloeg alsnog toe. Sané gaf voor op Kane, die bij de tweede terugkopte op Musiala. De Duitser kopte van dichtbij binnen en daarmee was Trubin dan toch nog geklopt: 1-0.

Bayern wist in de slotfase weinig meer te creëren, maar ook Benfica bleek in aanvallend opzicht weinig meer klaar te kunnen spelen. De tijd tikte weg in het voordeel van Bayern, dat de eindstreep haalde met de 1-0 voorsprong.