Bayern houdt Dortmund dankzij verdiende late goal van Musiala op grote afstand in Bundesliga

De 111de editie van der Klassiker in de Bundesliga tussen Borussia Dortmund en Bayern München heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Dortmund kwam in de eerste helft enigszins tegen de verhouding op voorsprong via Jamie Gittens en wist die voorsprong niet tot het eind toe vast te houden. Jamal Musiala bezorgde Bayern in de slotfase een verdiend punt: 1-1. Bayern blijft onbedreigd bovenaan in de Duitse competitie, terwijl Dortmund teleurstellend vijfde staat.

Donyell Malen raakte zijn basisplek op de rechterzijde van Dortmund kwijt aan Maximilian Beier. De ex-PSV'er werd een kwartier voor tijd ingebracht. Bij Bayern kreeg Mathys Tel op de linkerflank de voorkeur boven Michael Olise. Harry Kane startte in de punt van de aanval, maar moest na een half uur afhaken door een blessure.

Bayern was in de openingsfase sterker, waarbij met name Leroy Sané vanaf de rechterflank problemen bezorgde aan de achterhoede van Dortmund. Echte grote kansen kwamen daar niet uit en Dortmund nam in de 27ste minuut vrijwel uit het niets de leiding.

Jamie Gittens rekende aan de zijlijn af met Konrad Laimer en stormde daarna met de bal aan de voet richting het doel van Bayern. Het schot van de vleugelspeler van Dortmund kwam vanuit een lastige hoek, maar bleek onhoudbaar voor Manuel Neuer: 1-0. Kort daarna ging Kane vanwege blessure naar de grond. Thomas Müller kwam voor de topschutter van Bayern in de ploeg.

Kort na rust, in de 49ste minuut, dacht Müller te gaan scoren, maar Gregor Kobel kwam met een uitstekende redding. De keeper van Dortmund hoefde even later niet in te grijpen toen Sané in vrijheid voor hem opdook. De rechtsbuiten schoot oog in oog met de Dortmund-keeper voorlangs.

Aan de overzijde had Marcel Sabitzer zijn oude club in een scherpe counter veel pijn kunnen doen, maar de middenvelder van Dortmund stuitte op een uitschuifbeen van Neuer.

In de slotfase werd de druk op het doel van Dortmund steeds groter. Een vrije trap leverde Bayern in de 85ste minuut de gelijkmaker op. Sané schoot de bal in de muur, waarna Olise rechts in het strafschopgebied aan de bal kwam. Zijn voorzet werd goed ingekopt door Musiala: 1-1.