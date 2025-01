Bayer Leverkusen rekent af met verzwakt Borussia Dortmund en voert druk op Bayern München op

Bayer Leverkusen is 2025 uitstekend begonnen. De ploeg van trainer Xabi Alonso kende een uiterst productieve eerste helft tegen Borussia Dortmund en won uiteindelijk met 2-3 in het Signal Iduna Park. Jeremie Frimpong was belangrijk met een assist op Patrick Schick, die twee treffers voor zijn rekening nam. Nathan Tella opende de score al na 24 seconden spelen. Leverkusen komt op één punt van koploper Bayern München terecht, dat zaterdag in actie komt. Dortmund staat zesde, maar zakt de komende dagen vermoedelijk een paar plaatsen.

Door ziekte kon Dortmund-trainer Nuri Sahin over geen van de vier verdedigers beschikken die in de afgelopen wedstrijd tegen VfL Wolfsburg in de basis stonden. Zodoende begon Julian Ryerson in het hart van de verdediging met Yannik Lührs. Almugera Kabar en Yan Couto startten op de backposities. De aan Aston Villa gelinkte Donyell Malen viel een kwartier voor tijd in. Bij Leverkusen vormde Frimpong de driemansvoorhoede met Tella en Schick. De wedstrijd begon een kwartier later vanwege een verkeersopstopping buiten het stadion.

Voor de wedstrijd van start ging, werd Wolfgang 'Teddy' de Beer herdacht met een minuut stilte. De oud-doelman van MSV Duisburg en Dortmund overleed op 30 december onverwachts op 60-jarige leeftijd. Leverkusen had vervolgens slechts 24 seconden nodig om de score te openen. Couto werkte matig weg, waarop Edmond Tapsoba ploeggenoot Robert Andrich bereikte. De middenvelder kopte door op Tella, die in één keer uithaalde en Dortmund-goalie Gregor Kobel kansloos liet in de korte hoek: 0-1.

Leverkusen wist luttele minuten later andermaal optimaal te profiteren van de zwakke gelegenheidsdefensie van Dortmund. Een diepe pass van Tapsoba op de opstomende Piero Hincapié was genoeg om de defensie van de thuisploeg volkomen bloot te leggen. Hincapié plaatste de bal bij de tweede paal, waar zowel Schick als Frimpong in volledige vrijheid kon binnentikken. Uiteindelijk was de Tsjech er net iets eerder bij dan de Nederlander: 0-2.

Aan doelpunten absoluut geen gebrek voor de toeschouwers. Dortmund vocht zich terug en had het geluk dat een voorzet van Couto werd aangeraakt door Andrich, die Jamie Gittens daarmee de gelegenheid gaf om bij de tweed paal binnen te chippen achter Lukas Hrádecký: 1-2.

Leverkusen bleef echter dodelijk in de zestien van Dortmund. Frimpong zette vanaf rechts scherp voor op Schick, die bij de tweede paal ongehinderd binnen mocht tikken: 1-3. Dortmund gaf ook daarna zeker niet op, genoot veruit het meeste balbezit, maar Hrádecký redde uitstekend op schoten van Serhou Guirassy en Kevin Adeyemi.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Leverkusen kon het zich veroorloven om achterover te leunen en te loeren op de counter en dat deed de regerend landskampioen dan ook. Die Werkself liet mogelijkheden liggen om de voorsprong verder uit te bouwen. Zo kreeg Schick van dichtbij de kans om zijn hattrick te completeren. Een tweede assist voor Frimpong kwam er echter niet, want Kobel redde uitstekend.

Het geloof op een goed resultaat verdween langzaam maar zeker bij Dortmund, maar uit het niets kreeg Dortmund toch een reddingsboei toegeworpen. Tapsoba stak zijn arm uit en werkte Julien Duranville daarmee naar de grond. Guirassy pakte zijn verantwoordelijkheid en stuurde Hrádecký de verkeerde hoek in: 2-3.

Met invaller Malen binnen de lijnen ging Dortmund op zoek naar de gelijkmaker. Het ontbrak echter aan overtuiging bij de thuisploeg, die het niet meer voor elkaar kreeg om de benodigde kansen bij elkaar te voetballen en zijn vijfde Bundesliga-nederlaag van het seizoen incasseert. Leverkusen hoopt ondertussen dat Bayern zaterdag punten laat liggen bij Borussia Mönchengladbach.