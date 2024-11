Bayer Leverkusen laat Lijnders' Red Bull Salzburg mede dankzij uitblinker Wirtz volstrekt kansloos

Bayer Leverkusen heeft zonder moeite afgerekend met Red Bull Salzburg. De Duitsers wonnen dankzij treffers van Florian Wirtz (2), Alejandro Grimaldo, Patrik Schick en Aleix García met liefst 5-0 van de ploeg van trainer Pepijn Lijnders.

De eerste mogelijkheid kwam op naam van Wirtz, die zijn inzet richting de verre hoek tot hoekschop verwerkt zag worden door Alexander Schlager, die terugkeerde van een schorsing. Lang hoefde de sterspeler van die Werkself niet te treuren, daar Leverkusen al vroeg een strafschop kreeg na een handsbal van Samson Baidoo. Wirtz schoot onhoudbaar raak in de rechterbovenhoek: 1-0.

Enkele ogenblikken later werd het al 2-0 voor de regerend landskampioen van Duitsland. Een vrije trap op zo'n achttien meter schitterend over de muur gekruld door Grimaldo, die Schlager de bal in de kruising zag kijken.

Wirtz kreeg het op zijn heupen en tekende op heerlijke wijze ook voor de 3-0. De technicus had heel weinig ruimte nodig om zich in de zestien van meerdere Oostenrijkers te ontdoen en schoof binnen in de verre hoek.

Van spanning was na rust geen enkele sprake meer. Na een uur bracht Jeremie Frimpong perfect tot bij Schick, die van dichtbij geen moeite had om de vierde Duitse treffer aan te tekenen: 4-0.

Tien minuten later maakte de ploeg van Alonso er ook 5-0 van, via García. De Spanjaard profiteerde optimaal van de visie van Wirtz en schoot vanaf randje zestien en via de hand van Schlager raak.

Leverkusen stijgt dankzij de zege naar de vijfde plaats. Salzburg moet het voorlopig stellen met de drie punten die het in de vorige wedstrijd behaalde tegen Feyenoord (1-3).