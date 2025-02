Bayer Leverkusen gaat niet opnieuw de fout in tegen Kiel en boekt broodnodige zege in titelstrijd

Bayer Leverkusen heeft zaterdag geen fout gemaakt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Xabi Alonso won vrij comfortabel van hekkensluiter Holstein Kiel: 0-2. Treffers van Patrick Schick en Amine Adli bleken te machtig voor de ploeg uit de havenstad. Het gat tussen koploper Leverkusen en koploper Bayern München, dat een duel tegoed heeft, bedraagt vijf punten.

Aan de kant van Leverkusen kreeg Jeremie Frimpong rechts op het middenveld een basisplaats toegewezen. Alejandro Grimaldo moest aan de linkerkant eveneens voor aanvallende impulsen zorgen, terwijl Robert Andrich en Granit Xhaka er stonden voor de balans op het middenveld. Spits Schick werd voorin gesteund door Adli en Florian Wirtz.

Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat Leverkusen het zekere voor het onzekere wilde nemen tegen Kiel, dat Borussia Dortmund onlangs trakteerde op een nederlaag en Leverkusen in het heenduel in de BayArena op een vrij spectaculair gelijkspel hield (2-2).

De eerste kansen volgen dan ook al snel. Zo passeerde Schick doelman Timon Weiner, voordat zijn kopbal op de doellijn onschadelijk werd gemaakt door de oplettende aanvaller Shuto Machino.

Uiteindelijk duurde het nog geen tien minuten voordat de toeschouwers in het Holstein-Stadion een doelpunt te zien kregen. Adli profiteerde in de optimaal van zwak verdedigen van Kiel, en gaf de bal behendig voor tot bij de tweede paal. Schick reageerde alert en werkte de bal met zijn hooggeheven been binnen: 0-1.

Na enkele kansjes aan beide kanten sloeg Leverkusen op slag van rust keihard toe. Een fraaie loopactie van Adli werd op waarde geschat door Wirtz, die de bal precies op tijd in de loop van de Marokkaan meegaf. Adli verschalkte Weiner vervolgens met een bekeken stiftje: 0-2.

Na rust lag het tempo een stukje lager, wat Leverkusen zich kon permitteren door het verschil in kwaliteit. De bezoekers kwamen via Edmond Tapsoba en Schick dicht bij de 0-3, maar in beide gevallen redde Weiner. Tapsoba kwam in de slotfase opnieuw dicht bij de 0-3, toen zijn kopbal van dichtbij de lat trof.