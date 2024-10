Bayer Leverkusen heeft in eigen stadion afgerekend met AC Milan. De ploeg van Xabi Alonso was veel beter dan de Italianen, maar scoorden uiteindelijk slechts eenmaal, via Victor Boniface. Genoeg voor de zege was het wel: 1-0.

Jeremie Frimpong was de rechtsbuiten van dienst in het 4-2-3-1-systeem van Leverkusen. De Oranje-international stond net als Florian Wirtz en Amine Adli achter diepe spits Victor Boniface. Bij Milan stond Tijjani Reijnders centraal op het verstevigde middenveld, dat werd aangevuld door Youssouf Fofana én Ruben Loftus-Cheek. Spits Tammy Abraham werd geflankeerd door Christian Pulisic en Rafael Leão.

Leverkusen ging vliegend van start, wat al snel de nodige kansjes opleverde. Mike Maignan redde echter knap op een schot van Boniface en even later ook een kopbal van Piero Hincapié. Leverkusen bleef drukken en dacht alsnog op 1-0 te komen toen Frimpong Boniface perfect bediende. Eerstgenoemde bleek echter nipt buitenspel te hebben gestaan op het moment dat hij een diepe pass ontving.

Milan werd tegen de muur gedrukt en dankte Mike Maignan voor een knappe redding op een afstandspegel van Alejandro Grimaldo. Maignan duwde de bal naar zijn linkerkant, waar Frimpong mee opgekomen was en niet genoeg tijd pakte voor zichzelf. De rechtspoot schoot wild over. En ook een volgende poging van Frimpong, opnieuw nadat Maignan de bal niet optimaal verwerkte, belandde over het doel van de Franse goalie.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld en was het Wirtz die Maignan als eerste onder vuur nam. De goalie slaagde andermaal voor zijn test. Milan speelde echter veel te pover om de Duitse kampioen in bedwang te houden en capituleerde alsnog. Een schot van Frimpong werd nog gekeerd door Maignan, waarna hij kansloos was op de rebound van Boniface: 1-0.

Milan liet zich daarna eindelijk een beetje zien. Na een prima actie van Reijnders, die bewust wachtte om enkele Leverkusen-verdedigers voorbij te laten gaan, stuitte van dichtbij op Lukas Hrádecký. De rebound leek goed te vallen voor Leão, die echter hard tegen een verdediger aan schoot. Milan zou er niet meer in slagen de gelijkmaker te maken.