'Baudet en Willem Engel zijn maar kleine complotdenkers in vergelijking met FC Barcelona'

Bij FC Barcelona was er afgelopen week veel onbegrip over de VAR tijdens het Champions League-duel met Inter, dat uiteindelijk de finale haalde. Volgens Leon ten Voorde kunnen de klagende Catalanen beter een keer in de spiegel kijken.

''Thierry Baudet en die gesjeesde dansleraar (Willem Engel, red.) op wiens naam ik niet meteen kom, zijn maar kleine complotdenkers in vergelijking met al die woedende Barça-spelers, -directeuren en -volgers'', schrijft Ten Voorde enkele dagen later in TC Tubantia.

''De scheids gunde Barça de beker niet en dan werd-ie ook nog eens geholpen door - ik citeer - twee stripfiguren uit Nederland'', verwijst de Twente-watcher naar de Nederlanders die als VAR en AVAR werden ingezet in het Giuseppe Meazza.

''Wij weten al jaren dat het vragen is om problemen als je Pol van Boekel en Dennis Higler de sleutel van de VAR-kamer geeft'', velt Ten Voorde een hard oordeel. ''Je laat nog eerder het jongste kleinkind met oma’s servies door het huis lopen dan dat je die twee met een loep de wedstrijd van het jaar laat bekijken.''

Bij Ten Voorde begint het 'wat te jeuken' als Barcelona over corruptie begint in het voetbal. ''Barcelona is de club die door peperdure miskopen en ongekend hoge salarissen een schuld van 1,3 miljard euro opbouwde en ondertussen gewoon doorging met voetballen en het kopen van sterren.''

''Barcelona klaagde een tijdje geleden vijf journalisten aan omdat die hadden bericht dat de club 6,5 miljoen euro had geschonken aan de baas van de scheidsrechters'', geeft Ten Voorde nog een prangend voorbeeld. ''In diezelfde periode begon de UEFA een onderzoek vanwege omkoping. Van beide zaken heb ik nooit meer iets vernomen.''

De columnist van de regionale krant kijkt nu al uit naar el Clásico van dit weekend. ''Zondag is het Barcelona-Real Madrid. Je weet nu al wie de gebeten hond is bij de verliezende partij.''