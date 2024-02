Batshuayi behoedt Fenerbahçe in minuut 96 voor extreem duur puntenverlies

Fenerbahçe is er op de valreep in geslaagd om zeer duur puntenverlies in de Süper Lig te voorkomen. De ploeg van trainer Ismail Kartal leek niet verder te komen dan een 1-1 gelijkspel tegen Kasimpasa, totdat Michy Batshuayi in minuut 96 de rebound van zijn gemiste strafschop raak schoot: 2-1. Koploper Fenerbahçe staat nu één punt boven Galatasaray, dat twee punten minder heeft en maandag pas in actie komt tegen Antalyaspor.

Bijzonderheden:

Fenerbahçe, dat aantrad met onder meer Ferdi Kadioglu, Jayden Oosterwolde en Dusan Tadic, kreeg in de eerste helft de nodige mogelijkheden om de score te openen. Zo kopte Alexander Djiku net naast en wist Mert Hakan Yandas zijn poging eveneens niet binnen de kaders van het doel te krijgen. Edin Dzeko scoorde op slag van rust wel, maar deed dat in buitenspelpositie.

Na een klein uur spelen brak Kasimpasa de ban. Jackson Porozo wist een scherp aangesneden hoekschop van Aytaç Kara in de verre hoek te deponeren achter de kansloze Dominik Livakovic: 0-1. Het zou desondanks nog goed komen voor Fenerbahçe, dat zes minuten later op gelijke hoogte kwam via Yandas. De aanvallende middenvelder krulde een vrije trap in de korte hoek: 1-1.

Fenerbahçe drukte, claimde tevergeefs een strafschop en miste in de persoon van Batshuayi een prima kans. Uiteindelijk was het diep in blessuretijd toch nog raak voor de Gele Kanaries, die een strafschop kregen na hands van Emre Gedik. Batshuayi miste de strafschop, maar schoot de rebound wel binnen: 2-1.

