Basisspeler tijdens Nederland - Spanje verlaat het trainingskamp per direct en komt zondag niet in actie

Pau Cubarsí heeft het trainingskamp van Spanje verlaten, zo meldt de Spaanse voetbalbond via de officiële kanalen. De verdediger van FC Barcelona doet dus niet mee komende zondag, wanneer Spanje het in de return van de Nations League-kwartfinale opneemt tegen het Nederlands elftal.

De achttienjarige verdediger begon donderdagavond in de basis tijdens het eerste duel met Oranje, maar moest zich na 41 minuten spelen laten vervangen voor Dean Huijsen.

Cubarsí heeft een knieblessure opgelopen in De Kuip en keert nu terug naar Barcelona om te herstellen. Heel ernstig is de blessure niet en dus kan Barça-trainer Hansi Flick opgelucht ademhalen.

Bondscoach Luis de la Fuente heeft Mario Gila, verdediger van het Italiaanse Lazio Roma opgeroepen als vervanger voor Cubarsí, maar de kans is groot dat Huijsen zondag vanaf de aftrap gaat beginnen in Valencia.

De geblesseerd afgehaakte stopper kon na afloop van het duel met het Nederlands elftal rekenen op complimenten van niemand minder dan Virgil van Dijk.

De aanvoerder van Oranje zei in gesprek met Spaanse media dat Cubarsí een exceptioneel en speciaal talent is. “Op deze leeftijd al zo goed zijn, dat is heel erg uitzonderlijk. Ook geeft hij geweldige passes.”

Cubarsí brak dit seizoen door in de hoofdmacht van Barcelona. Tot dusver kwam hij al 27 La Liga-duels in actie voor de Catalanen. Hierin wist hij drie assists te leveren. Scoren deed de verdediger nog niet.