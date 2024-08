Basisspeler PSV weigert te spelen, Peter Bosz is woest: ‘Dit is onacceptabel’

Jordan Teze gaat komend weekend niet spelen voor PSV, zo vertelt trainer Peter Bosz op de persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk. De verdediger is in afwachting van een transfer naar AS Monaco en wil daarom niet in actie komen. "Onacceptabel", vindt Bosz.

Teze weigert in de eerste speelronde van de Eredivisie in actie te komen voor PSV. De verdediger is dicht bij een transfer van tien miljoen euro plus bonussen naar de Ligue 1, maar de deal is nog altijd niet definitief beklonken.

De Eindhovenaren kampen momenteel met defensieve problemen en willen die eerst opgelost hebben met een extra aankoop voordat spelers, dus ook Teze, kunnen vertrekken.

Teze zet nu zijn hakken in het zand en weigert te spelen tegen RKC, mogelijk om het risico op blessures uit de weg te gaan. Trainer Bosz snapt werkelijk niets van het resolute besluit.

“Teze heeft aangegeven niet te willen spelen”, zo citeert Voetbal International uit de mond van de trainer. “Dat heeft hij mij twee dagen geleden gemeld. Ik heb hem vandaag opnieuw gevraagd of hij het zeker wist. Hij wist het zeker.”

“Ik begrijp hem niet. Dit hoort niet. De consequenties kunnen jullie wel invullen. Het is onacceptabel. Of er een weg terug is voor Teze? Het is heel vers, net tien minuten geleden gesproken, maar dit is wat ik er over wil zeggen. Dit is niet de juiste manier.”

Teze gaf eerder nog aan bij PSV te willen blijven. De concrete interesse van Monaco zorgt er echter voor dat de verdediger zo snel mogelijk wil vertrekken richting de Ligue 1. In Eindhoven beschikt hij nog over een eenjarig contract.