Basisspeler PSV is goudeerlijk en geeft aan dat winters vertrek een optie is

Olivier Boscagli sluit niet uit dat hij in de winter bij PSV vertrekt. De Fransman had eerder al laten blijken zijn deze zomer aflopende contract in Eindhoven niet te gaan verlengen, maar ook de transferwindow aanstaande januari heeft zijn aandacht.

In gesprek met Hélène Hendriks bij Ziggo Sport gaat Boscagli in op de afgelopen zomer. Naar verluidt waren Brighton & Hove Albion en Lille OSC concreet geïnteresseerd, maar PSV ging voor een vertrek liggen.

"Ik was met een aantal clubs in gesprek en had verwacht een transfer te maken", zo onthult Boscagli. "Dat is niet gebeurd, het is wat het is."

Even was de linkspoot nog met PSV in gesprek over een contractverlenging. "Dat was in de zomer nog een optie, maar nu in principe niet meer."

Ook een vertrek in de winter is wat Boscagli betreft een optie. "Normaal gesproken is dit mijn laatste seizoen (bij PSV, red.). Daar moet ik me op voorbereiden."

Dinsdagavond neemt de mandekker het met PSV op tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De Eindhovenaren gaan op jacht naar de eerste Europese driepunten van het seizoen.

Mogelijk treedt Boscagli in Parijs aan als middenvelder in plaats van als centrale verdediger. Dat deed hij in het uitduel met AZ (1-2) ook al vanwege de blessures van Joey Veerman en Jerdy Schouten.