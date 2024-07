Basisspeler Manchester City bereikt persoonlijk akkoord met Al Nassr

Ederson Santana de Moraes, kortweg Ederson, heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Al Nassr uit Saudi-Arabië. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagavond. De doelman van Manchester City wacht alleen nog op een akkoord tussen beide clubs.

Eerder deze zomer werd bekend dat de dertigjarige Braziliaan Manchester City zou mogen verlaten bij het juiste bod. Dat nieuws kwam enigszins als een verrassing, daar Ederson onder Pep Guardiola de vaste nummer één is onder de lat.

Dat juiste bod is volgens Romano nog niet bereikt. Al Nassr heeft een bod van dertig miljoen euro op tafel gelegd in Manchester, maar The Citizens verlangen een bedrag van meer dan vijftig miljoen euro.

Wel heeft Ederson zelf al een mondeling akkoord bereikt met de club van onder meer Cristiano Ronaldo en Sadio Mané. “Het hangt nu af van de clubs”, zo meldt Romano op X.

Ederson zou namelijk al akkoord zijn gegaan met een zeer lucratief aanbod, waarbij hij meer dan een miljoen euro per week zou gaan verdienen. Echter gaan er ook geluiden rond dat Manchester City de goalie een laatste contractvoorstel gaat doen om hem in het Etihad Stadium te houden.

Het is daarentegen ook bekend dat de Saudi’s niet bang zijn om met flink geld te smijten en dus ligt het in de lijn der verwachting dat Al Nassr spoedig met een verbeterd bod zal komen voor Ederson.

Ederson kwam in de zomer van 2017 voor een bedrag van veertig miljoen euro over van Benfica. In zeven seizoenen voor Manchester City speelde hij maar liefst 332 wedstrijden, waarin hij 155 keer de nul wist te houden.

