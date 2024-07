Basisspeler België maakt direct na EK-uitschakeling transfer naar Saudi-Arabië

Arthur Theate, basisspeler in drie van de vier EK-wedstrijden van België, verkast zo goed als zeker naar Saudi Arabië. De 24-jarige verdediger, nu nog van Stade Rennes, komt vanaf komend seizoen uit voor Ittihad Club, dat achttien miljoen voor hem betaalt.

Dat is, althans, de lezing van Fabrizio Romano. De Italiaanse transfergoeroe meldt dat er een akkoord is zowel tussen beide clubs, als tussen de speler en zijn nieuwe werkgever. Bovendien zou Theate zijn medische keuring reeds hebben voltooid.

De Belg wordt daarmee de eerste aanwinst van Stefano Pioli, die een dezer dagen gepresenteerd wordt als nieuwe trainer van Ittihad. De Italiaan was voor het laatst actief bij AC Milan, maar daar moest hij ondanks een doorlopend contract vertrekken.

Nu gaat Pioli dus samenwerken met Theate, die in Saudi-Arabië een contract tekent tot de zomer van 2027. Zijn verbintenis bevat daarnaast een optie voor een extra seizoen.

De timing van Theate's transfer is noemenswaardig. De centrumverdediger kwam namelijk maandag nog negentig minuten in actie op het EK, waar hij met België werd uitgeschakeld door Frankrijk (1-0) in de achtste finale.

Theate was een vaste kracht voor de Rode Duivels in Duitsland. Waar hij in de eerste groepswedstrijd nog op de bank begon en bleef, verscheen de linkspoot in de drie duels daarna steeds aan de aftrap.

Bij Ittihad, de nummer vijf van het afgelopen Saudi Pro League-seizoen, wordt Theate ploeggenoot van onder meer Karim Benzema, N'Golo Kanté en Fabinho.

