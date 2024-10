Daniele Rugani wordt uren vastgehouden bij douane op vliegveld in Azerbeizjan

De reis van de Ajax-selectie richting Azerbeidzjan voor het Europa League-duel met FK Qarabag is niet geheel perfect verlopen. Bij de douane op het vliegveld in Baku werd Daniele Rugani ‘urenlang vastgehouden’, weet de NOS.

Komende donderdag krijgt Rugani voor het eerst een basisplek van Francesco Farioli, zo maakte de trainer van Ajax woensdag bekend op de persconferentie. De Italiaanse verdediger krijgt de voorkeur boven Ahmetcan Kaplan.

Een zorgeloze reis naar Baku kende Rugani overigens niet, zo wordt woensdag duidelijk. De verdediger werd dinsdag urenlang vastgehouden op het vliegveld omdat zijn visum niet in orde was.

“Mijn geboortemaand op het visum stond op augustus in plaats van juli. Het duurde daarom even voordat ik ook het land in mocht”, zo verklaart Rugani zelf tijdens het persmoment.

Ondanks het oponthoud maakte Rugani zich niet te veel zorgen, zo besluit hij. "Ik heb gewoon goed geslapen, hoor. Ik ben blij dat ik nu de kans krijg om te starten voor Ajax."

Tijdens de persconferentie daags voor de Europa League-wedstrijd lichtte Farioli zijn keuze voor het opstellen van zijn landgenoot in de defensie toe. “Rugani brengt veel ervaring en leiderschap. Hij weet wat er gevraagd wordt in internationale wedstrijden. Het is nu tijd voor hem om te starten.”

“Eerder kon hij nog niet starten omdat hij pas laat bij ons kwam en last had van fysieke problemen. Maar het gaat nu beter en beter, dus is het tijd om hem de kans te geven”, zo noteerde de NOS uit de mond van Farioli.