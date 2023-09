Basisdebutant bij flink gewijzigd PSV; Jerdy Schouten is niet fit genoeg

Zaterdag, 30 september 2023 om 17:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:06

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het duel met FC Volendam bekendgemaakt. André Ramalho, Hirving Lozano en Guus Til raken hun plek kwijt aan Armel Bella-Kotchap, Johan Bakayoko en Malik Tillman. Voor laatstgenoemde is het zijn basisdebuut voor PSV. Bosz heeft Sergiño Dest weer kunnen verwelkomen, maar de back begint op de bank. Jerdy Schouten ontbreekt nog. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. De Argentijnse sluitpost ziet Jordan Teze, Bella-Kotchap, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt voor zich staan. Joey Veerman begint als nummer 6 achter Ismael Saibari en Tillman. Lozano verliest zijn basisplaats, waardoor Bakayoko weer eens de kans krijgt. Aan de linkerkant moet Noa Lang voor het gevaar zorgen, terwijl Luuk de Jong in de punt van de aanval staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV speelde woensdag een matige eerste helft tegen Go Ahead, maar won desondanks uiteindelijk simpel met 3-0. De Jong (twee goals) en Teze (twee assists) waren de grote uitblinkers aan de kant van de Eindhovenaren. Eerstgenoemde brak bovendien een bijzonder record. De voormalig Oranje-international kroonde zich met zijn tweede treffer van de wedstrijd tot Eredivisie-topscorer van deze eeuw. Bosz was na afloop echter niet te spreken over meerdere aspecten in het spel van zijn ploeg en herhaalde dat vrijdag op de persconferentie. "De laatste pass komt te vaak niet aan, vanuit zones waarin het toch al moeilijk is om te komen. Wij gaan in trainingen nog tijd vinden om daar aandacht aan te besteden."

Volendam lijkt een klein wonder nodig te hebben om een resultaat te halen in Eindhoven. Niet alleen vanwege de nog altijd perfecte score van PSV en het kwaliteitsverschil, maar ook omdat Volendam zelf niet zijn beste fase kent. De ploeg uit het vissersdorp pakte tot op heden slechts één punt, al behaalde het dat punt afgelopen weekend na een 0-2 achterstand tegen Heracles Almelo (2-2). Bij Volendam heerste er deze week vooral woede en teleurstelling om het uitstellen van het affiche tegen Ajax, dat door de gestaakte Klassieker woensdag de wedstrijd tegen Feyenoord moest uitspelen. Van de 26 uitwedstrijden bij PSV verloor Volendam er 21; 5 keer werd het gelijk. Een Volendamse zege in Eindhoven zat er nog nooit in.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Bella-Kotchap, Boscagli, Van Aanholt; Veerman, Tillman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Plat, Benamar, Mirani, Flint; Twigt, Payne, De Haan; Ould-Chikh, Mühren, Kuol.