Bas Dost is stomverbaasd over uitspraak Wilco van Schaik: 'Einde carrière? Absoluut niet'

Bas Dost begrijpt werkelijk niets van de uitspraken van Wilco van Schaik. De NEC-directeur liet zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN weten dat de spits ‘langer duurt dan gehoopt’ en dat hij nooit meer zal voetballen. “Veel te voorbarig", zegt zaakwaarnemer René Oosterhof in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De aanvaller ging in oktober 2023 plotseling naar de grond in het Eredivisie-duel met AZ. Dost moest worden gereanimeerd. Oorzaak: een ontstoken hartspier kreeg door een virus. Even leek het erop dat Dost nog zou kunnen terugkeren in het voetbal, maar die hoop zou volgens Van Schaik al vervlogen zijn.

De uitspraken van Van Schaik zijn veel te voorbarig, zo laat Oosterhof weten. De zaakwaarnemer geeft aan dat de uitlatingen over het einde van de carrière van Dost ‘absoluut niet kloppen’.

“Die situatie is nog steeds hetzelfde. Bas heeft daarover zelf weinig naar buiten gebracht omdat hij zich volledig focust op zijn herstel. Als er ontwikkelingen zijn, is het aan Bas zelf om daar al dan niet mee te komen”, aldus Oosterhof.

“Bas Dost is nog steeds aan het herstellen en het duurt veel langer dan hem lief is”, zei Van Schaik zondagochtend desgevraagd. “Voor hem is dat het moeilijkste. Die laatste stap in zijn herstel is denk ik het moeilijkste voor hem. Hij zal nooit meer voetballen. Het is echt ongelooflijk zonde wat hem is overkomen. De een herstelt iets sneller dan de ander, maar Bas moet echt zijn tijd nemen.”

“Bas is ook niet meer op de club geweest. Hij heeft wel steeds ongelooflijk veel contact met de groep en met de staf. Hij appte mij vorige week nog, het is echt een geweldige gozer. Het is verschrikkelijk wat hem is overkomen. Zijn gezondheid, herstel en gezin staan nu voorop, en daar neemt hij nu ook alle tijd voor. Het gaat wel goed met hem, maar het duurt allemaal gewoon heel lang”, zei de directeur.

Na de reactie van Dost heeft ook Van Schaik aanvullend commentaar gegeven via de officiële kanalen van NEC. “Ik begrijp dat er consternatie is ontstaan over mijn woorden van vanochtend bij ESPN. Ik wil graag de nuance aanbrengen dat mijn woorden enkel en alleen mijn inschatting waren. Ik werd in het programma verrast met de stelling over Bas en heb toen niet genoeg benadrukt dat dit mijn gedachten over de situatie waren”, aldus de algemeen directeur.