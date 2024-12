Bart Verbruggen onthult bijzonder talent van collega uit het Nederlands elftal: 'Echt bizar'

Matthijs de Ligt beschikt over een uitstekend geheugen, zo vertelt Bart Verbruggen in gesprek met Voetbal International. Eerstgenoemde (25) kon onlangs bij Oranje ál zijn 48 interlands (inmiddels 49) op chronologische volgorde opnoemen, vaak inclusief de uitslag. “Echt bizar”, aldus Verbruggen.

Het tweetal zat bij de fysio’s van het Nederlands elftal toen Verbruggen zijn collega uitdaagde voor een quizje. “’Hoeveel interlands heb je gespeeld?’ Hij stond op 48. Noem ze allemaal op, in chronologische volgorde. Daar ging-ie. Ik keek mee op Transfermarkt”, aldus Verbruggen.

“Matthijs wist ze allemaal op volgorde. Tegenstander, thuis of uit. De uitslagen had hij ook bijna allemaal goed, een enkele keer zat hij er een doelpuntje naast. Echt bizar.”

De Ligt is niet de enige international die over een goed geheugen beschikt. “Jan Paul van Hecke is er ook zo eentje, trouwens”, vervolgt Verbruggen. “Vraag ik hem naar het carrièrepad van pakweg Jeremain Lens, dan somt hij al die clubs zo op, geen probleem.”

EK

De 22-jarige keeper van Brighton & Hove Albion staat zelf op achttien interlands voor het Nederlands elftal. Zes daarvan speelde Verbruggen afgelopen zomer op het EK in Duitsland. Hij kijkt met ‘een dubbel gevoel’ terug op het eindtoernooi.

“We waren zo dichtbij. We hadden een goed team, een goede groep, spelers groeiden in het toernooi. Eén minuut voor tijd scoort Ollie Watkins in de halve finale en dan is alles opeens voorbij. Er zal altijd een bitter randje aan dit EK blijven zitten voor mij, omdat ik het gevoel had dat we konden winnen.”

"Maar het was óók een supermooie ervaring. Een droom die uitkwam. Al die supporters in het oranje, hoe het leefde in Duitsland, de samenhang.” Vooral de overwinning in de kwartfinale is blijven hangen bij Verbruggen. “Hoe we die zege tegen Turkije vierden met de fans. Zó mooi.”